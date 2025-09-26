به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایلام با اشاره به شرایط خاص استان، بر ضرورت حفظ وحدت، امنیت، انسجام و همدلی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.

وی گفت: استان ایلام محرومیت‌های زیادی را پشت سر گذاشته و برای پیشرفت، نیازمند همدلی و همکاری همه‌جانبه است. در فضایی که مسئولان به جای تخریب یکدیگر، از هم حمایت کنند، فرصت جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود. اما اگر سرمایه‌گذار احساس کند که در منطقه‌ای وحدت و انسجام وجود ندارد، طبیعتاً تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

امام جمعه ایلام با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر وظایف خود، اظهار داشت: هرکس باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و از دخالت در امور دیگران پرهیز کند. اگر همه وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و به جای تمرکز بر ضعف‌های دیگران، به اصلاح امور بپردازند، وضعیت استان بهبود خواهد یافت.

وی از اصحاب رسانه خواست با تبیین مسائل و آسیب‌ها، به اصلاح امور کمک کنند و افزود: بیان ضعف‌ها نباید موجب نگرانی شود، بلکه باید از آن استقبال کرد. برای رفع آنها تلاش کنیم اما تخریب، افترا و تسویه‌حساب شخصی با مدیران جایز نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار همچنین به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور با موضعی انقلابی، از مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کرد و تبعیت خود از مقام معظم رهبری را به‌خوبی نشان داد.

امام جمعه ایلام با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، این موفقیت را آمیزه‌ای از ایمان، ورزش و غرور ملی دانست که پرچم ایران را در جهان برافراشت.

وی با اشاره به روز جهانی گردشگری، ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی استان ایلام را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: تنوع آب‌وهوایی، جنگل‌ها، کوه‌ها، چشمه‌ها و آثار باستانی ارزشمندی در استان وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی صحیح، به جذب گردشگر و توسعه اقتصادی کمک کند. وی هشدار داد: اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، ممکن است ارزش‌های فرهنگی استان مورد تمسخر قرار گیرد و واکنش‌های منفی به دنبال داشته باشد.

امام جمعه ایلام همچنین از تلاش‌های نیروهای آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشان تقدیر کرد و گفت: این عزیزان با فداکاری، جان خود را در راه نجات دیگران به خطر می‌اندازند.

وی با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان، بر ضرورت درک و حمایت از این قشر تأکید کرد و افزود: ناشنوایی گاه با اختلال در تکلم همراه است و باید برای این افراد برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به روز جهانی سالمندان، از روند الگوبرداری فرهنگی از غرب انتقاد کرد و گفت: سالمندان باید همچنان مورد احترام و تکریم باشند، چرا که روزی مولد و کارآفرین بوده‌اند. وی با نقل قولی از امام علی (ع) خطاب به جوانان گفت: «بزرگ‌ترها را احترام کنید تا فرزندان‌تان نیز به شما احترام بگذارند.»

در پایان، امام جمعه ایلام با اشاره به روز نخبگان، نیروی انسانی نخبه را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم نخبگان احساس بی‌توجهی کنند. دشمنان با روش‌های مختلف در تلاش برای جذب نخبگان هستند و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.