امام جمعه ایلام:رئیس‌جمهور با موضعی انقلابی از اقتدار ایران دفاع کرد

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: رئیس‌جمهور با موضعی انقلابی، از مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایلام با اشاره به شرایط خاص استان، بر ضرورت حفظ وحدت، امنیت، انسجام و همدلی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.

وی گفت: استان ایلام محرومیت‌های زیادی را پشت سر گذاشته و برای پیشرفت، نیازمند همدلی و همکاری همه‌جانبه است. در فضایی که مسئولان به جای تخریب یکدیگر، از هم حمایت کنند، فرصت جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود. اما اگر سرمایه‌گذار احساس کند که در منطقه‌ای وحدت و انسجام وجود ندارد، طبیعتاً تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

امام جمعه ایلام با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر وظایف خود، اظهار داشت: هرکس باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و از دخالت در امور دیگران پرهیز کند. اگر همه وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و به جای تمرکز بر ضعف‌های دیگران، به اصلاح امور بپردازند، وضعیت استان بهبود خواهد یافت.

وی از اصحاب رسانه خواست با تبیین مسائل و آسیب‌ها، به اصلاح امور کمک کنند و افزود: بیان ضعف‌ها نباید موجب نگرانی شود، بلکه باید از آن استقبال کرد. برای رفع آنها تلاش کنیم اما تخریب، افترا و تسویه‌حساب شخصی با مدیران جایز نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار همچنین به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور با موضعی انقلابی، از مظلومیت و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کرد و تبعیت خود از مقام معظم رهبری را به‌خوبی نشان داد.

امام جمعه ایلام با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشور، این موفقیت را آمیزه‌ای از ایمان، ورزش و غرور ملی دانست که پرچم ایران را در جهان برافراشت.

وی با اشاره به روز جهانی گردشگری، ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی استان ایلام را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: تنوع آب‌وهوایی، جنگل‌ها، کوه‌ها، چشمه‌ها و آثار باستانی ارزشمندی در استان وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی صحیح، به جذب گردشگر و توسعه اقتصادی کمک کند. وی هشدار داد: اگر مدیریت درستی صورت نگیرد، ممکن است ارزش‌های فرهنگی استان مورد تمسخر قرار گیرد و واکنش‌های منفی به دنبال داشته باشد.

امام جمعه ایلام همچنین از تلاش‌های نیروهای آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشان تقدیر کرد و گفت: این عزیزان با فداکاری، جان خود را در راه نجات دیگران به خطر می‌اندازند.

وی با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان، بر ضرورت درک و حمایت از این قشر تأکید کرد و افزود: ناشنوایی گاه با اختلال در تکلم همراه است و باید برای این افراد برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به روز جهانی سالمندان، از روند الگوبرداری فرهنگی از غرب انتقاد کرد و گفت: سالمندان باید همچنان مورد احترام و تکریم باشند، چرا که روزی مولد و کارآفرین بوده‌اند. وی با نقل قولی از امام علی (ع) خطاب به جوانان گفت: «بزرگ‌ترها را احترام کنید تا فرزندان‌تان نیز به شما احترام بگذارند.»

در پایان، امام جمعه ایلام با اشاره به روز نخبگان، نیروی انسانی نخبه را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم نخبگان احساس بی‌توجهی کنند. دشمنان با روش‌های مختلف در تلاش برای جذب نخبگان هستند و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

