غلامی: امید دشمن به اختلافات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد گفت: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌دارم، همان‌ها که حضرت امام خمینی (ره) درباره‌شان فرمودند: «من به بسیجیان افتخار می‌کنم و دستشان را می‌بوسم، و افتخارم این است که من هم یک بسیجی‌ام».

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد افزود: دشمن در آن سال‌ها با انواع توطئه‌ها و غائله‌ها به میدان آمد؛ از کردستان و خوزستان گرفته تا کودتاها و تحریکات مختلف، اما نتوانست انقلاب را از پا درآورد، در نهایت هم با حمایت بیش از شصت کشور تا دندان مسلح، جنگ را بر ما تحمیل کرد، هدفشان این بود که انقلاب امام را شکست دهند، اما به خواست خداوند، ما پیروز شدیم و حتی یک وجب از خاک این کشور را از دست ندادیم.

وی افزود: در آن دوران، بسیاری از مردم دارایی و زندگی خود را وقف جبهه‌ها کردند، دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان کلاس و دانشگاه را رها کردند و برای ادای تکلیف به جبهه رفتند، استان یزد لوح افتخاری در این زمینه دارد، ۳۷ هزار رزمنده، حدود ۴ هزار شهید و ۹۰۰ آزاده، اینها آمار کوچکی نیست.

غلامی ادامه داد: ما هزینه استقلال خود را داده‌ایم، جانبازانی داریم که سال‌هاست با عوارض موج انفجار و جراحات جنگ زندگی می‌کنند، خانواده‌هایی داریم که عزیزانشان مثل یک بیمار نباتی در بسترند و با عشق پرستاری می‌شوند، اینها برای پول یا مقام نرفتند؛ بلکه برای حفظ عزت و استقلال نظام اسلامی رفتند.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: امروز ابزار دشمن در جنگ نرم، فضای مجازی است، دشمن با این ابزار به خانه‌های ما نفوذ می‌کند، ما باید آگاه باشیم و اجازه ندهیم این ابزار به دست دشمن علیه خودمان به کار رود، حضرت آقا بارها فرموده‌اند امیدشان به جوانان است؛ همان‌ها که نشان دادند در میدان‌های سخت هم توان ایستادگی و مقاومت دارند.

غلامی ادامه داد: اخیراً در جنگ دوازده‌روزه، دشمن با همه توان و حمایت تکنولوژی غرب به میدان آمد و برنامه داشت ظرف ۴۸ ساعت جمهوری اسلامی را از کار بیندازد، اما محاسباتش غلط از آب درآمد، با مدیریت و رهبری مقام معظم رهبری و حضور مردم، نقشه‌هایشان نقش بر آب شد و خودشان اعتراف کردند که شکست خوردند.

وی تصریح کرد: امروز دشمن به این نتیجه رسیده که از بیرون نمی‌تواند جمهوری اسلامی را شکست دهد، بنابراین تنها امیدش به اختلافات داخلی است؛ مقام معظم رهبری فرمودند: «وحدت جامعه، تقویت توان هسته‌ای و پافشاری بر اقتدار سه محور اصلی است»؛ دشمن تلاش می‌کند با اختلاف‌افکنی میان مردم و مسئولان، اعتماد عمومی را تضعیف کند، ما باید هوشیار باشیم و از این دام عبور کنیم، انتقاد سازنده لازم است، اما تضعیف دولت و نظام، خدمت به دشمن است.

غلامی در پایان گفت: ما وظیفه داریم پشت سر مسئولان پرتلاش کشور بایستیم و بدانیم که امنیت و اقتدار امروز نتیجه خون شهدا و مجاهدت رزمندگان است، اگر امروز در استان یزد امنیت داریم، به برکت حضور تیپ ۱۸ الغدیر و بسیجیانی است که شبانه‌روز برای حفظ امنیت و خدمت به مردم تلاش می‌کنند.