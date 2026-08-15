نهاوند قهرمان مسابقات انتخابی کشتی آزاد نوجوانان همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی کشتی آزاد نوجوانان استان همدان به میزبانی ملایر و با گرامیداشت یاد و خاطره «ماکان نصیری» کودک شهید و جاویدالاثر مینابی و دیگر شهدای کودک میناب در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی جهان‌پهلوان تختی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات کشتی‌گیران نوجوان شهرستان‌های مختلف استان همدان برای کسب عنوان‌های برتر و معرفی استعدادهای برگزیده به رقابت پرداختند. جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و علاقه‌مندان به رشته کشتی نیز از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقات بودند.

سعید کتابی فرماندار ویژه ملایر و احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در جریان برگزاری این رقابت‌ها حضور یافتند.

فرماندار ویژه ملایر در حاشیه مسابقات ضمن دیدار با ورزشکاران و عوامل اجرایی از فعالیت‌های هیئت کشتی ملایر در مسیر توسعه این رشته و حمایت از ورزشکاران نوجوان قدردانی کرد.

در پایان این رقابت‌ها تیم نهاوند با کسب بیشترین امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم ملایر در جایگاه دوم ایستاد و تیم همدان سوم شد.

همچنین با پایان مسابقات از نفرات برتر تجلیل شد و شماری از پیشکسوتان کشتی شهرستان ملایر نیز به پاس سال‌ها فعالیت و تلاش در این رشته ورزشی مورد تقدیر قرار گرفتند.