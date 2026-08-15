به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۳ مرداد به مصاف مس شهربابک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید تا سهراب بختیاریزاده و شاگردانش شروعی قدرتمند در فصل جدید داشته باشند.
یکی از نکات قابل توجه در ترکیب استقلال برای این دیدار، ایده متفاوت بختیاریزاده در استفاده از عارف آقاسی بود. سرمربی استقلال تیمش را با سه مدافع در قلب خط دفاعی به میدان فرستاد، اما زمانی که آبیپوشان در فاز هجومی قرار میگرفتند، آقاسی از خط دفاع فاصله میگرفت و در میانه زمین، در کنار امیرمحمد رزاقینیا قرار میگرفت.
این تغییر جایگاه نشان میدهد بختیاریزاده برای آقاسی نقشی متفاوت در نظر گرفته و قصد دارد از تواناییهای این بازیکن در فاز بازیسازی و حضور در میانه میدان نیز استفاده کند؛ چرا که آقاسی پیش از این عمدتاً به عنوان مدافع مرکزی مورد استفاده قرار میگرفت.
از سوی دیگر، آقاسی پس از مدتها موفق شد یک بازی کامل ۹۰ دقیقهای برای استقلال انجام دهد. آخرین باری که این مدافع توانسته بود تا پایان در ترکیب آبیپوشان حضور داشته باشد، به دیدار استقلال مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بازمیگشت؛ دیداری که استقلال در آن با نتیجه سنگین ۷ بر یک مقابل حریف اماراتی شکست خورد.
حالا آقاسی در نخستین بازی فصل جدید علاوه بر اینکه ۹۰ دقیقه کامل در زمین حضور داشت، با تصمیم بختیاریزاده تجربه بازی در نقشی متفاوت را نیز پشت سر گذاشت؛ تغییری که باید در ادامه فصل دید آیا به یکی از ایدههای ثابت سرمربی استقلال تبدیل خواهد شد یا خیر.
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