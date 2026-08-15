  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

فلسطین در تدارک برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری پس از ۲۰ سال

فلسطین در تدارک برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری پس از ۲۰ سال

انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین که قرار است در اواخر نوامبر آینده برگزار شود، نخستین انتخابات از نوع خود پس از سال ۲۰۰۶ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ثبت نام از رای دهندگان و به روزرسانی اطلاعات آنها در استان‌های کرانه باختری برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین که قرار است ۲۸ نوامبر برگزار شود، از امروز شنبه آغاز شد.

این نخستین انتخابات از نوع خود از حدود ۲۰ سال گذشته در فلسطین است.

مراکز ثبت نام از شهروندان از صبح امروز شنبه بازگشایی شد و ثبت نام و به روزرسانی تا عصر روز چهارشنبه ۱۹ اوت ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه و قدس برگزار می‌شود و هر آنکه ۱۷ سال تمام و بیشتر داشته باشد می‌تواند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کند.

این نخستین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین از سال ۲۰۰۶ است و پس از سالها اختلافات میان گروههای فلسطینی و جنگ در غزه برگزار می‌شود.

پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز ۲۸ نوامبر را برای انتخابات پارلمانی تعیین کرده بود.

کد مطلب 6917143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه