زاهدان در مسیر مدیریت نوین پسماند؛ ظرفیت پردازش روزانه ۲۵۰ تن زباله

فاطمه راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای برنامههای جدید برای ساماندهی پسماند، تقویت ناوگان خدمات شهری و توسعه استفاده از پساب خبر داد و تصریح کرد: کارخانه پردازش پسماند زاهدان با ظرفیت پردازش روزانه حدود ۲۵۰ تن، تا پایان سال بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر زاهدان اظهار کرد: روزانه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن پسماند در زاهدان تولید میشود و مدیریت این حجم از زباله نیازمند تجهیزات، نیروی انسانی و برنامهریزی دقیق است.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته با تغییر شیوه مدیریت خدمات شهری، تلاش شده ضمن کاهش هزینهها، کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد. در همین راستا، برنامه خرید ۵۰ دستگاه ماشینآلات خدمات شهری در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۲۰ دستگاه خریداری شده است.
راشکی از کاهش درخواستهای مربوط به نظافت و جمعآوری زباله در سامانه ۱۳۷ خبر داد و افزود: این کاهش نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت خدمات شهری است، هرچند همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر زاهدان استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز را از دیگر برنامههای مدیریت شهری عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر فضای سبز سه منطقه با پساب آبیاری میشود و این طرح در بخشهایی از مناطق یک و ۲ نیز در حال اجراست.
وی درباره کارخانه پردازش پسماند بیان کرد: با راهاندازی کامل این مجموعه، امکان پردازش حدود ۲۵۰ تن پسماند در شبانهروز فراهم میشود و بخش قابل توجهی از مواد آلی نیز قابلیت تبدیل به کود بیوکمپوست و استفاده در فضای سبز را خواهد داشت.
راشکی از اجرای آزمایشی طرح جمعآوری زمانبندیشده زباله از در منازل در یکی از محلات زاهدان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف جلوگیری از رهاسازی پسماند، کاهش آلودگی و ساماندهی فرآیند جمعآوری اجرا میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پاکیزگی شهر تنها بر عهده شهرداری نیست و همکاری دستگاههای اجرایی، رسانهها و مشارکت شهروندان برای داشتن شهری پاکیزه و مطلوب ضروری است.
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