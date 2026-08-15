به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار اظهار کرد: تولید محصولات کشاورزی در استان همدان در وضعیت مناسبی قرار دارد و مزارع بهویژه در بخش سیبزمینی از عملکرد قابل قبولی برخوردار هستند.
وی افزود: میانگین عملکرد تولید سیبزمینی در واحد سطح در استان همدان بین ۴۰ تا ۴۲ تن است و از نظر میزان تولید نگرانی و مشکلی برای تامین نیاز بازار وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به برنامهریزی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، گفت: بهمنظور تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات با قیمت مناسب تمهیداتی برای عرضه مستقیم در میادین و نقاط مختلف شهر همدان پیشبینی شده است.
خانجانی افشار ادامه داد: در این راستا غرفههایی با همکاری تعاونی روستایی و تعاونی کارانه در سطح شهر همدان راهاندازی یا پیشبینی شده است تا محصولات کشاورزی از جمله سیبزمینی با واسطه کمتر از مزرعه به بازار عرضه شود.
وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در کنار کشاورزان قرار دارد و تلاش میشود با همکاری بخشهای مرتبط در حوزه تولید، توزیع و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی با قیمت عادلانهتر در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان تامین امنیت غذایی و دسترسی پایدار مردم به مواد غذایی سالم و باکیفیت را از رسالتهای اصلی این سازمان عنوان کرد و افزود: برنامهریزیها بر افزایش فراوانی کالا، بهبود روند عرضه و کاهش فاصله قیمت محصولات از مزرعه تا سفره خانوار متمرکز است.
خانجانی افشار خاطرنشان کرد: هدف نهایی کاهش اختلاف قیمت میان تولیدکننده و مصرفکننده، تقویت قدرت خرید خانوارها و فراهمکردن دسترسی همه اقشار جامعه به مواد غذایی سالم و باکیفیت است.
نظر شما