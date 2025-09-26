به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم فاخری با اشاره به دیدار تیمهای فوتبال خیبر و سپاهان، اظهار داشت: محدودیتهای ترافیکی امروز از ساعت ۱۵ اطراف ورزشگاه تختی خرمآباد اعمال خواهد شد.
وی گفت: به دلیل برگزاری دیدار تیمهای سپاهان و خیبر خرمآباد رأس ساعت ۱۷، از دو ساعت قبل محدودیت ترافیکی در اطراف ورزشگاه تختی اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهور لرستان، افزود: برایناساس، تردد خودرویی در خیابان پلیس ممنوع بوده و مسیرهای میدان «عدالت» به سمت میدان پلیس و میدان پلیس به سمت خیابان مرحوم «ناصر حجازی» مسدود خواهد بود.
سرهنگ فاخری از تماشاچیان و ورزش دوستان خواست برای برگزاری هر چهبهتر بازی همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.
