به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مصلای قدس قم برگزار شد، با بیان اینکه ملت ایران در طول دوران دفاع مقدس با مقاومت و ایثار مسیر عزت را پیمود، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور فداکاریهایی است که زمینهساز اقتدار امروز نظام اسلامی شد و این حماسهها باید برای نسلهای آینده تبیین شود.
وی با تقدیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، تیپ امام صادق (ع) و تمامی نیروهای مسلح گفت: ملت بسیجی همواره در صحنه حاضر بوده و این حضور، مایه دلگرمی رهبر معظم انقلاب و تضمینکننده امنیت کشور است.
خطیب جمعه قم در ادامه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: معظمله تأکید فرمودند که باید صدای واحدی از ایران شنیده شود تا نمایندگان ملت بتوانند با صلابت و اقتدار در برابر زیادهخواهی غربیها ایستادگی کنند و ایشان یادآور شدند که تحقق «ایران قوی» تنها راه علاج مشکلات کشور است و سیاسیون باید نقشه راه و آینده روشن کشور را بهطور دقیق تبیین کنند.
وی با بیان اینکه غرب در قبال ایران سیاست خصمانه در پیش گرفته است، گفت: آمریکا در اصل صحنه، صهیونیستها در پشت صحنه و اروپا در میانه صحنه با بهانهجوییهای مختلف اقدام به فعالسازی سازوکار موسوم به ماشه کردند و عملاً همه تعهدات و پیمانها را زیر پا گذاشتند.
آیتالله سعیدی ادامه داد: آمریکا به رهبری ترامپ خبیث و متجاوز، همراه با همپیمانانش پس از حمله مستقیم به مراکز هستهای ایران، تحریمهای گستردهای اعمال کرد و با توقعات گستاخانه، توقف کامل غنیسازی هستهای را مطالبه کرد و آنان گمان میکردند با این فشارها، ملت ایران عقبنشینی خواهد کرد، اما این توهم به سرعت فرو ریخت.
وی با اشاره به حضور رئیسجمهور کشورمان در نیویورک گفت: رئیسجمهور بهعنوان نماینده ملت بزرگ ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت تا بر اساس کلام امیرالمؤمنین (ع) که میفرماید «کونوا لِلظّالِمِ خَصمًا وَ لِلمَظلُومِ عَونًا»، صدای ملت مظلوم ایران و مردم ستمدیده غزه را به گوش جهانیان برساند و جنایات دشمنان را افشا کند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به برخی جریانهای غربزده و پیشنهادهای نادرست آنها تصریح کرد: عدهای پیشنهاد ملاقات رئیسجمهور با قاتلان ملت ایران را مطرح کردند، اما رهبر معظم انقلاب با قاطعیت در برابر این جریان ایستادند و هرگونه مذاکره در این شرایط را ضرر محض دانستند و همزمان مخالفت صریح خود را با تولید سلاح اتمی اعلام و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را تبیین کردند.
وی با اشاره به مناسبتهای مذهبی هفته آینده گفت: روز چهارشنبه هشتم ربیعالثانی، سالروز میلاد یازدهمین امام همام، حضرت امام حسن عسکری (ع) است که این روز خجسته را تبریک عرض میکنم، همچنین روز شنبه چهارم ربیعالثانی، مصادف با میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (س) است که نمونهای برجسته از ولایتمداری و اخلاص بهشمار میرود.
امامجمعه قم افزود: یکشنبه ششم مهرماه، سالروز شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت، شهید سید حسن نصرالله به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی است، همچنین در همین روز سرداران رشید اسلام؛ ولیالله فلاحی، جواد فکوری، سید موسی نامجو، یوسف کلاهدوز و محمد جهانآرا به شهادت رسیدند و به همین مناسبت، این روز بهعنوان بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس نامگذاری شده است.
وی یادآور شد: در همین تاریخ، آیتالله سید عبدالکریم هاشمینژاد، از علمای برجسته انقلاب اسلامی، نیز به دست منافقین کوردل به شهادت رسید که یاد و نام ایشان را باید زنده نگه داشت.
سعیدی با اشاره به دهم ربیعالثانی، سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: این روز غمبار، فرصتی برای تجدید پیمان با کریمه اهلبیت (ع) است و مردم قم و همه دلدادگان خاندان عصمت و طهارت با برگزاری مراسمهای مختلف به مقام شامخ ایشان ادای احترام خواهند کرد.
وی در پایان با طلب مغفرت برای روح مطهر امام خمینی (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس بهویژه شهدای عفیف، از خداوند خواست ملت ایران را در مسیر حق ثابتقدم بدارد و پیروزی نهایی را نصیب جبهه مقاومت فرماید.
نظر شما