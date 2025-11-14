۸ نفر در برزک کاشان دچار گاز گرفتگی شدند

مهرداد فرزندیپو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در برزک، بعد از روستای ازوار، به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای برزک و ازران به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.
رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: هشت نفر از اعضای یک خانواده دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز CO شده بودند که پس از دریافت اکسیژن درمانی و مراقبتهای اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
فرزندیپور با هشدار نسبت به سهلانگاری در استفاده از وسایل گرمایشی تأکید کرد: هر سال در فصل سرما، حوادث ناشی از نشت گاز مونوکسیدکربن جان هموطنان را تهدید میکند و باید با بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و تهویه مناسب از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد.
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