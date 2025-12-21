مسمومیت چهار شهروند سقزی بر اثر گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شهرستان سقز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ صبح به دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت تماس، دو دستگاه آمبولانس عملیاتی فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند.
هدائی افزود: بررسیهای اولیه کارشناسان اورژانس حاکی از آن بود که نشتی گاز خانگی در یک منزل مسکونی، منجر به انتشار گاز مونوکسیدکربن و مسمومیت چهار نفر از ساکنان شده است که همگی دچار ضعف و بیحالی بودند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
وی در پایان با هشدار نسبت به خطرات گاز مونوکسیدکربن تأکید کرد: شهروندان باید با سرویس و بررسی دورهای وسایل گرمایشی، استفاده از دودکشهای استاندارد و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند
