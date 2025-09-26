دفاع مقدس فرمول پیروزی ایران و حفظ اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند که در محل مصلی المهدی (عج) برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، اظهار داشت: دفاع مقدس، جلوهای روشن از «معجزه ایمان» و نشانهای از اقتدار ملت ایران است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با دستان خالی اما با ایمان به خدا و اتکا به قرآن و اهلبیت (ع) توانست بر قدرتهای شرق و غرب غلبه کند، افزود: فرمول پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، ترکیبی از ایمان دینی، توکل، تلاش و جهاد مستمر بود که هم انقلاب را به پیروزی رساند و هم در دوران دفاع مقدس موجب اقتدار ملی شد.
مختاری تأکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر جبهه متحد شرق و غرب ایستاد و حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشد و این موفقیت، ثمره مجاهدت مردم و فرماندهان و رزمندگان بود.
وی با اشاره به نقشآفرینی شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان در مهار فتنههای منطقهای گفت: همان فرمول معنوی انقلاب در سالهای اخیر نیز کارآمد بوده و توانسته نقشههای دشمنان را نقش بر آب کند.
امام جمعه موقت بیرجند با یادآوری جنگ اخیر ۱۲ روزه و دستاوردهای آن، بیان کرد: امروز اقتدار دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به سطحی رسیده است که پیام روشنی از قدرت و عزت ملت ایران به جهانیان ارسال میکند.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی صرفاً یک رخداد سیاسی نظامی نبود، بلکه تجربهای تمدنی است، افزود: این تجربه مقابل مکاتب تحریفشده و اندیشههای مصرفشدهای قرار گرفت که نمیتوانند پاسخگوی نیاز بشریت باشند.
مختاری ادامه داد: مقام معظم رهبری ستون فقرات انقلاب و چراغ راه ملتاند و تنها راه عبور از مشکلات کنونی نیز بازگشت به همان مسیر ایمان، جهاد، اخلاق و توکل است که انقلاب را پیروز کرد.
وی با هشدار نسبت به ترویج اندیشههای سکولاریستی تصریح کرد: تفکیک دین از سیاست زمینه سلطه بیگانگان و طاغوت را فراهم میآورد و ملت ایران اجازه نخواهد داد آموزههای اسلامی از عرصه اجتماع کنار گذاشته شود.
خطیب جمعه بیرجند نقش جوانان و نخبگان را در عرصه «جهاد نرم» مهم دانست و گفت: دانشگاهیان و فرهیختگان باید با منطق اسلام ناب به شبههافکنیها پاسخ دهند.
وی وفاداری به خون شهدا و پاسداشت آرمانهای آنان را وظیفه همگان عنوان کرد و افزود: ملت ایران باید همچون گذشته در برابر فشارهای تحریمی و جنگ اقتصادی دشمنان ایستادگی کند و با توکل به خدا و رهنمودهای رهبر انقلاب مسیر پیشرفت و عزت را ادامه دهد.
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای وزارت اطلاعات گفت: عملیاتهای اخیر موجب رسوایی دشمن صهیونیستی شد و عزت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی همچنین با اشاره به سفر و مواضع انقلابی رئیسجمهور در سازمان ملل اظهار داشت: این حضور شایسته، شأن جمهوری اسلامی را نمایان کرد و باید این مواضع انقلابی در عرصه سیاست داخلی نیز ادامه یابد.
امام جمعه موقت بیرجند با ابراز نگرانی نسبت به برخی آسیبهای فرهنگی تأکید کرد: مسئولان باید با همان قاطعیت که در عرصه بینالملل عمل میکنند، در حوزه فرهنگ داخلی نیز مانع گسترش الگوهای غلط و مظاهر بیعفتی شوند.
وی مشکلات اقتصادی مردم را یادآور شد و تصریح کرد: با وجود تلاشهای گذشته، شرایط اقتصادی همچنان دشوار است و باید از ظرفیت نیروهای انقلابی و متخصص برای بهبود وضعیت بهره گرفت.
مختاری افزود: راه روشن است؛ اتکا به توان داخلی، توکل بر خداوند، استفاده از رهنمودهای رهبر انقلاب و میدان دادن به نیروهای انقلابی میتواند کشور را از چالشها عبور دهد.
وی از مسئولان خواست با پاکسازی بدنه اجرایی از عناصر غربزده و تقویت همسویی با مواضع انقلابی رئیسجمهور، مسیر تحقق آرمانهای انقلاب را دنبال کنند و افزود: نباید اجازه داد انحصارطلبی و خودمحوری برخی افراد آرامش ملی را خدشهدار کند.
خطیب جمعه بیرجند در پایان با اشاره به ضرورت همصدایی مدیران ملی و استانی در همراهی با دولت گفت: استمرار راه انقلاب و تحقق مطالبات مردم تنها با پایبندی به ارزشهای اسلامی و انقلابی امکانپذیر است.
