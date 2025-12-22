به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست آغاز به کار کمیته تحقیق و تفحص در سالن جلسات فرمانداری پردیس، اعلام کرد: تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس با صدور احکام اعضای هیأت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی رسماً آغاز شده و هدف نهایی، ارائه گزارشی با سابقه حقوقی و قضائی برای رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات و احقاق حقوق مردم است.
زارعی در ادامه اظهار کرد: مراحل اداری این تحقیق با صدور احکام اعضای هیئت نهایی شده و دفتر اجرایی هیئت به صورت موقت در بخشداری بومهن مستقر شده است. به زودی دفتر دائمی داخل شرکت عمران پردیس راهاندازی خواهد شد تا دسترسی مردم و ارائه اسناد و اطلاعات به صورت سازمانیافته فراهم شود.
وی افزود: هیئت تحقیق و تفحص، گزارشی توصیفی معمولی تهیه نمیکند، بلکه با رعایت خطوط قرمز اخلاقی و حرفهای و حفظ آبروی مردم، گزارشی متقن با سابقه حقوقی و قضائی ارائه خواهد کرد تا قوه قضائیه بتواند نسبت به جرمانگاری و احقاق حقوق مردم اقدام قانونی و قاطع انجام دهد. تلاش میکنیم این فرآیند که بر اساس آئیننامه اجرایی قانون، شش ماهه است، زودتر به نتیجه برسد.
نماینده پردیس در مجلس با اشاره به اقدامات تکمیلی شرکت عمران برای حل مشکلات اراضی گفت: تعدادی از اراضی که پیشتر منجر به صدور احکام قلعوقمع و خلعید شده بودند، با توافقات صورتگرفته تعیین تکلیف خواهند شد. این اقدام ضمن رفع مشکلات صنعتگران، امکان کسب آورده از محل فروش این اراضی را برای شرکت عمران فراهم میکند تا پروژههای ناتمام تکمیل شود.
زارعی درباره سیاست کوچکسازی شرکت عمران پردیس و واگذاری فازهای آماده به شهرداریها نیز تصریح کرد: با توجه به وسعت فعالیت شرکت و اختلافاتی که با شهرداری وجود دارد، فازهایی که آماده هستند به شهرداری واگذار میشوند تا شرکت عمران از دامنه مسئولیت خود در این فازها کاسته و مردم خدمات بهتری دریافت کنند، کمیتهای برای رفع این مشکلات تشکیل شده و جلسات مربوطه برگزار شده است.
نظر شما