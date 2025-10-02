به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در اطلاعیه اعلام کرد: «معاهده مشارکت جامع راهبردی» بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط روسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد، از امروز، پنجشنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴، لازمالاجرا میشود.
این اطلاعیه میافزاید: انعقاد این معاهده منعکسکننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزههای مورد علاقه دو کشور، بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است.
دستگاه دیپلماسی کشور در این اطلاعیه تأکید میکند: معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران-روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصههای مختلف مورد نظر طرفین میباشد. این سند مهم با تعیین زمینهها و اولویتهای همکاری دو کشور، چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزههای گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی-فناوری، انرژی، سرمایهگذاری، دفاعی، فرهنگی و... ترسیم میکند و بستر لازم برای هماهنگی و همافزایی در جهت تامین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بینالمللی و مواجهه با تهدیدها و چالشهای فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم میکند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، از هیچ کوششی برای صیانت از چندجانبهگرایی و احترام به حقوق بینالملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمانها و ترتیبات چندجانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.
نظر شما