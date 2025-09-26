به گزارش خبرنگار مهر: حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته دفاع مقدس، مفهوم «ایران قوی» را نماد ایستادگی در برابر تهدیدها دانست و گفت: امروز آموزش نیروهای مسلح کاملاً مستقل و داخلی است و کشورمان توان ساخت مهمات نقطه‌زن، موشک، ناوشکن، تانک و توپ‌های پیشرفته را دارد.

وی افزود: زمانی آموزش‌ها وابسته به غرب بود اما اکنون همه مراحل آموزش، رزمایش و برنامه‌ریزی با تکیه بر سرمایه‌های انسانی بومی انجام می‌شود. دشمنان نمی‌خواهند ایران قوی و ملتی سرافراز داشته باشند اما ملت ایران با غرور تاریخی خود، همواره در دفاع از دین و وطن پیروز بوده است.

امام جمعه رامشیر با مرور سه تجربه تاریخی مذاکره با آمریکا از ماجرای گروگان‌های سفارت، توافق سعدآباد و برجام یاد کرد و گفت: در هیچ‌یک از این مذاکرات، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و با رفتار استکباری، توافق‌ها را نقض کرده است.

وی تأکید کرد: حافظه ملت ایران پاک نشده و این تجربیات باید چراغ راه آینده باشد.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به عملیات اطلاعاتی وزارت اطلاعات در بیستم خرداد، آن را ضربه‌ای سنگین بر پیکر رژیم صهیونیستی دانست و گفت: دستیابی به میلیون‌ها صفحه سند راهبردی، شکست افسانه نفوذناپذیری این رژیم و تثبیت جایگاه ایران به عنوان ابرقدرت اطلاعاتی منطقه را رقم زد.

وی افزود: این اسناد شامل اطلاعات تسلیحاتی، پروژه‌های مشترک با غرب و جزئیات دانشمندان و تأسیسات نظامی دشمن است که ارزش راهبردی بالایی دارد و در آینده، سرمایه‌ای برای مقابله خواهد بود.

امام جمعه رامشیر با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در سازمان ملل، این اقدام را جلوه‌ای از اقتدار ملی دانست و گفت: نمایش تصاویر شهدای مظلوم ایرانی، رسوایی بزرگی برای رژیم صهیونیستی بود و وجدان آزادگان جهان را بیدار کرد.

حجت‌الاسلام هاشمی بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی کارگران و پیمانکاران شرکت پتروشیمی نیروصبا شد و گفت: این عزیزان از حق شرعی و قانونی خود دفاع می‌کنند و فرماندار باید با جدیت پیگیر حل این مشکل باشد.