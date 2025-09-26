به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدقاسم میرصادقی در خطبههای نمازجمعه این هفته در خمین اظهار کرد: آمریکا با وجود سابقه حمله مستقیم به سرزمین و مراکز هستهای ایران، اکنون با رویکردی قلدرمآبانه درصدد جلوگیری از دستیابی ملت ایران به انرژی هستهای صلحآمیز است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند نتیجه مذاکرات با آمریکا از پیش توسط این کشور تعیین میشود و در چنین شرایطی گفتوگو دستاوردی جز اتلاف وقت نخواهد داشت.
حجتالاسلام میرصادقی تصریح کرد: در جریان حضور رئیسجمهور در اجلاس سازمان ملل، برخی پیشنهاد مذاکره مستقیم با عامل شهادت سردار سلیمانی را مطرح کردند، اما سخنان رهبر معظم انقلاب پایاندهنده این پیشنهادها بود.
امام جمعه خمین ادامه داد: اقدام رئیسجمهور در نمایش تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه و حمایت از مردم مظلوم غزه، نشانهای از پایبندی جمهوری اسلامی به آرمانهای انسانی و انقلابی است.
وی تأکید کرد: ملت ایران در دفاع از حقوق خود به هیچ قدرتی اجازه دخالت نمیدهد و این اراده ملی، خط قرمز تمامی دشمنان و هرگونه فشار بیگانه است.
حجتالاسلام میرصادقی افزود: حفظ استقلال و اقتدار کشور تنها با اتکا به همبستگی داخلی و حمایت مردم محقق میشود.
