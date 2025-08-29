به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه دماوند، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن سفارش خود و سایر نمازگزاران به تقوا و ذکر سالروز وفات حضرت سکینه خاتون (س) دختر امام حسین (ع) و یاد شهدای ترور به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، گفت که ملت بزرگ ایران با ایمان و اتحاد، همواره در برابر دشمنی و ترور مقاومت کرده و پیروز میدان بوده است.



وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و ادعاهای حقوق بشری این کشور، افزود که شیطان رفتار بد انسان را زیبا جلوه می‌دهد و آمریکا نیز جنایت‌ها و آدمکشی‌های خود را توجیه می‌کند. ذات استکباری و استعمارگر این کشور با استقلال‌خواهی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع نیست.



فتاح دماوندی با اشاره به اهمیت وحدت ملی، اظهار داشت که وحدت و یکپارچگی ملت ایران مانع اصلی تعرض دشمنان به خاک مقدس کشور است و وحدت سلیقه‌های سیاسی در پیروی از اسلام و انقلاب، ستودنی است.



وی همچنین به هفته دولت و خدمات دولت‌ها اشاره کرد و گفت که حمایت از دولت به معنای انتقاد نکردن نیست، بلکه انتقال دلسوزانه و مستند انتقادات ضروری است. خدمات دولت در شهرستان دماوند قابل تقدیر است، اما ضعف‌هایی در زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و ارتباطات همچنان باقی است که باید با پیگیری مسئولان و تخصیص بودجه‌های ملی و استانی برطرف شود.



امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحریم‌ها و تهدیدهای دشمن، خاطرنشان کرد که ملت ایران با ۴۷ سال تجربه تحریم، مقاوم و آبدیده شده و تهدیدهای اقتصادی و نظامی دشمنان را به فرصت تبدیل کرده است. آزموده را نیازمائید که آزموده را آزمودن خطاست.



فتاح دماوندی در پایان با بیان حمایت ایران از ملت‌های مظلوم جهان، افزود که پشتیبانی از ملت فلسطین، یمن، لبنان و جبهه مقاومت، مایه افتخار ماست و ملت ایران همواره در کنار مظلومان ایستاده است.

