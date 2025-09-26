به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مخالفت رهبر معظم انقلاب با مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی، گفت: مذاکره نه تنها سودی برای ملت ندارد، بلکه می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند.

وی تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری و پایبندی به خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر انقلاب وارد مذاکرات شود و از دادن امتیازهای مکرر پرهیز کند.

ضرورت تقوا در خانواده، جامعه و سیاست

امام جمعه بندرعباس در ادامه با سفارش به تقوای الهی در همه شئون زندگی افزود: تقوای خانوادگی از بنیان خانواده صیانت می‌کند و باعث استحکام خانواده‌ها می‌شود و تقوای اجتماعی فضای جامعه را شاداب و سالم نگه می‌دارد.

وی همچنین به اهمیت تقوای سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید از لغزشگاه‌های سیاسی دوری کرد و در کسب مال نیز حلال بودن آن را مدنظر قرار داد تا زندگی سالمی رقم بخورد.

حمایت از نخبگان و جوانان، کلید شکوفایی کشور

آیت‌الله عبادی‌زاده با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب به مسئولان، تأکید کرد: حمایت از نخبگان و جامعه جوان نقش اساسی در پیشرفت کشور دارد و همه آحاد ملت باید در صیانت از وحدت و یکپارچگی ملی تلاش کنند.

تجلیل از کاروان صمود و همبستگی جهانی با مردم غزه

امام جمعه بندرعباس ضمن تقدیر از حرکت جهانی «کاروان صمود» برای حمایت از مردم مظلوم غزه، از مردم و مسئولان خواست که در میزبانی و تسهیل این حرکت بین‌المللی همکاری کنند. وی این حضور را نشانه همبستگی مسلمانان و دوستداران عدالت در جهان خواند.

یادآوری جایگاه امام حسن عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد که این امام بزرگوار بیشترین سال‌های عمر خود را در زندان و تحت مراقبت دشمنان گذراند و مأموریت مهم آماده‌سازی جامعه برای دوران غیبت صغرا را داشت.

وی همچنین ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تبریک گفت و جایگاه این شخصیت والای مذهبی را به عنوان سفیر تمدن‌ساز آموزه‌های اهل بیت در ایران برجسته کرد و از مردم خواست تا به زیارت این امامزاده بزرگ توجه ویژه داشته باشند.