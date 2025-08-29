به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مهرپویان در خطبه‌های نماز جمعه که در مصلای شیروان برگزار شد، با بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری در روز شهادت امام رضا (ع) دلایل حمایت ایشان از دولت را تشریح کرد.

وی گفت: حمایت از دولت احترام عملی به رأی مردم است، زیرا قوه اجرایی قلب تپنده کشور به شمار می‌رود و مسئولیت خدمات عمومی، امنیت و اقتصاد کشور بر دوش دولت قرار دارد.

امام جمعه موقت شیروان تصریح کرد: اگر دولت ضعیف شود، کشور نیز ضعیف خواهد شد.

حجت‌الاسلام مهرپویان همچنین با اشاره به آموزه‌های قرآن و تعالیم اسلامی درباره اشرف مخلوقات بودن انسان افزود: در هفته دولت، خدمت به مردم بالاترین توفیق برای دولتمردان است و گره‌گشایی از کار مردم یکی از بزرگ‌ترین عبادات شناخته شده در اسلام به شمار می‌رود.