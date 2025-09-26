به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فرهنگی ورزشی «لبخندهای آسمانی» با شعار «روز امیدآفرینی بانوان بانشاط» و با محوریت «مدافعان حریم خانواده»، به ابتکار دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم و با حضور گسترده مسئولان استانی، خانواده معظم شهدا و بانوان قمی در باغموزه دفاع مقدس برگزاری شد.
این جشنواره که همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس و در قالب بزرگداشت «مدافعان حریم خانواده» تدارک دیده شد، برای نخستینبار ویژه بانوان قمی و با همکاری دستگاههای استانی برپا شد و توانست فضایی متفاوت از نشاط، آموزش و ترویج ارزشهای دفاع مقدس را به نمایش بگذارد.
در بخش اول برنامه که در محوطه باغموزه برگزار شد، بانوان و دختران قمی در دهها رشته ورزشی و تفریحی شرکت کردند. ورزشهای طنابزنی، فریزبی، پرتاب کیسهشن، دارت، تیراندازی با سلاح بادی و آیتمهای مادر دختری، در کنار بیش از ۲۰ بازی متنوع دیگر، شور و نشاطی کمنظیر را در فضای جشنواره رقم زد.
کودکان و نوجوانان نیز با برنامههایی خلاقانه همچون نقاشی رولی با محور مقاومت، درج نام شهدا بر بادکنکها، بازیهای تعادلی و فعالیتهای ترکیبی نظیر «کفش چهارنفره» با مفاهیم ایثار و مقاومت آشنا شدند. غرفههای مشاوره و روانشناسی خانواده نیز بهصورت فعال خدمات تخصصی ارائه کردند. در تمام بخشها عوامل اجرایی و شرکتکنندگان همگی بانوان بودند و همین امر فضای ویژهای از صمیمیت و امنیت را ایجاد کرده بود.
پس از اقامه نماز جماعت و اجرای آزمایشهای علمی مهیج، دومین بخش جشنواره در سالن اجتماعات باغموزه آغاز شد.
سالن در دو طبقه مملو از بانوان و خانوادههای شهدا بود. آغاز مراسم با قرائت قرآن کریم و نواختن سرود ملی توسط گروه رزمنوازان فضای معنوی ویژهای پدید آورد.
در ادامه فاطمه حیدری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر ضرورت توجه به نشاط اجتماعی بانوان در کنار پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد.
سپس سرودی با موضوع «جنگ ۱۲ روزه» برای نخستینبار رونمایی و اجرا شد که با استقبال شرکتکنندگان روبهرو گردید.
تقدیر از خانوادههای شهدا و رونماییهای فرهنگی
در بخش مهمی از مراسم، با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران استانی، از خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد.
همچنین اهدای اشتراک یکساله مجله «سلام بچهها» ویژه فرزندان این شهدا بهعنوان اقدامی فرهنگی و ماندگار در دستور کار قرار گرفت.
اجرای ورزشهای پهلوانی توسط ورزشکاران نونهال و مرشد جوان، روایتگری از خاطرات دفاع مقدس و برگزاری شب شعر با حضور شاعران انقلابی، حالوهوای جشنواره را معنویتر ساخت.
در بخش دیگری از برنامه نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست حاضران به اهتزاز درآمد و فضای حماسی ویژهای را رقم زد.
این جشنواره با مشارکت شهرداری قم، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری، شرکت برق، شرکت گاز، صدا و سیما، بنیاد شهید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ادارهکل ورزش و جوانان، کانون مساجد، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بسیج کارمندان برگزار شد.
به گفته برگزارکنندگان، جشنواره «لبخندهای آسمانی» نخستین تجربهای بود که نشان داد بانوان قمی میتوانند در فضایی امن، شاد و در عین حال هویتمحور گرد هم آیند؛ تجربهای که نشاط اجتماعی، آموزشهای خانوادگی و تبیین ارزشهای دفاع مقدس را در قالبی نوین و جذاب به هم پیوند زد و روزی بهیادماندنی در تقویم فرهنگی قم ثبت کرد.
