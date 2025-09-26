به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه با اشاره به برگزاری اجلاسیه سه هزار شهید استان در شهر سمنان، ابراز داشت: فرهنگ شهید و شهادت و دفاع مقدس از این مجالس باید برای نسل جدید ترویج و منتشر شود.

وی افزود: همان طور که آن عزت مندان و شریف مندان راه طریقت را پیمودند نسل آتی جوان و نوجوان ما نیز همان درس‌ها را باید فراگیرند اگر فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت در جلسات نباشد راه را اشتباه رفتیم.

ایران همواره در اوج است

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه با وجود شرارت دشمن، ایران در حوزه‌های مختلف دستاوردهای بزرگی کسب کرده است، ابراز داشت: به این معنا که باید برای توسعه و پیشرفت نه بر غرب بلکه به توان خودمان تکیه کنیم.

امینی با بیان اینکه امروز در بخش کشاورزی، درمان، محیط زیست، تولید برق و غیره اورانیم غنی شده مورد نیاز همه ملت است، تصریح کرد: نیاز به سلاح اتمی نداریم، به فرموده رهبر معظم انقلاب غنی سازی تا ۶۰ درصد حق ما است و باید این موضوع برای همگان تشریح شود.

وی با بیان اینکه هدف دشمن ذلیل کردن و تضعیف و دست درازی ما مقابل آنها است، افزود: اورانیم را می‌خواهیم برای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنیم و این موارد باید برای عموم مردم مطرح شود.

لزوم توجه به دانشگاه فرهنگیان

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان که رهبر معظم انقلاب سال‌ها آن را فریاد زده متأسفانه در زمره کم امکانات ترین دانشگاه‌ها در کشور است، ابراز داشت: بهترین تجهیزات و اساتید باید در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.

امینی با طرح این پرسش که چرا پردیس‌های برخی دانشگاه‌های ما چند برابر دانشگاه فرهنگیان است، تصریح کرد: چرا عدالت در تقسیم بودجه برای این دانشگاه رعایت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان زیرساخت اولیه آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد لذا باید به آن توجه ویژه شود.