به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند فردا جمعه برای تصویب پیش نویس قطعنامهای درباره تعویق شش ماهه اعمال تحریم ها علیه ایران (مکانیسم ماشه) رای گیری کند.
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ۲۸ آگوست (۶ شهریور) روندی ۳۰ روزه را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد آغاز کردند.
تروئیکای اروپایی مدعی شدند تهران به تعهدات توافق هستهای سال ۲۰۱۵ که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای منعقد شده بود؛ پایبند نبوده است. ادعایی که همواره مقامات ایرانی آن را رد کرده اند.
