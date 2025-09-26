امام جمعه گناوه: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه باتبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و فرماندهی کل قوا در شامگاه سه شنبه در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دفاع مقدس که با آغاز سال تحصیلی نیز تقارن یافت، ده کلید واژه راهبردی و مهم بیان فرمودند که نقشه راه اقتدار ملی و به عنوان منشور راهبردی برای حکمرانی هوشمندانه، مقاومت فعال و تمدن سازی پیشرفته است.

اتحاد ملی سرمایه دائمی

امام جمعه گناوه با بیان اینکه «اتحاد ملی» اولین کلید واژه راهبردی در فرمایشات رهبری بود، افزود: بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه رهبر معظم انقلاب از واژه اتحاد مقدس نام بردند و اتحاد ملت، درجنگ دوازده روزه دشمن را مأیوس کرد.

وی گفت: در حالی که دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد با به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و مردم بی گناه، ملت ایران به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی و ناترازی ها داخلی به حمایت از آنها به خیابان می آیند ولی این اشتباه ومحاسبه غلط آنها به این دلیل بود که وحدت و انسجام ملت ایران را در طول ۴۵ سال عمر پربرکت نظام مقدس اسلامی نشناخته بود.

وی گفت: در این جنگ تحمیلی علیرغم همه مشکلات، با اتحاد و انسجام مردم دشمن با یک شکست مفتضحانه روبرو شد و رهبری فرمودند که این اتحاد مقطعی نیست و یک سرمایه دائمی برای ملت است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه توجه به نخبگان علمی و ظرفیت‌های آینده ساز نظام اسلامی در عرصه‌های علمی و ورزشی دومین کلید واژه در سخنان رهبر معظم انقلاب بود، گفت: رهبری در همه عرصه‌ها به دقت همه مسائل را در نظر دارند و توجه ویژه به ظرفیت‌های مختلف دارند.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای

وی گفت: غنی سازی اورانیم کلید واژه سوم در این فرمایشات بود و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب ابعاد علمی این غنی سازی و کاربرد علمی آن در همه عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، محیط زیست، تغذیه و انرژی هسته‌ای را بیان و استفاده صلح آمیز از این علم و داده‌هایی که دانشمندان ما به خاطر آن به شهادت رسیدند بیان فرمودند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز که دشمنان در تلاش برای فشار بیشتر تحریم‌ها بر ملت ایران و ساز و کار فعال کردن مکانیسم ماشه هستند تا در بحث غنی سازی اورانیم بر ایران اسلامی تحت فشار قرار دهند، رهبر معظم انقلاب بسیار حکیمانه و زیبا جواب همه این بدعهدی‌ها را دادند.

وی ادامه داد: رهبری در فرمایشات خود فرمودند که در این مقطع مذاکره با آمریکا مطلقاً به درد ما نمی‌خورد و زیان مطلق دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه رهبری فرمودند ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، افزود: علیرغم اینکه در کشور علم، دانش و جوانان توانمند و امکانات لازم را داریم اما به فرموده رهبری سلاح هسته‌ای را شرعا حرام می‌دانیم.

وی گفت: به تعبیر فرمایش رهبری ما به دنبال علم هسته‌ای هستیم اما به دنبال دست یابی به سلاح هسته‌ای نیستیم.

وی با بیان اینکه تهدید پذیری ممنوع نکته دیگر فرمایشات رهبری بود و افزود: رهبری فرمودند که پذیرفتن مذاکره با فشار خطرناک‌ترین مذاکره خواهد بود لذا پذیرفتن تحت تهدید و تسلیم چراغ سبزی به دشمن برای تکرار فشارهایی است که تاکنون بر ایران اسلامی وارد کرده است.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: استقلال در سیاست خارجی و موضوع حزب الله و شهید سید حسن نصرالله از دیگر نکات فرمایشات رهبری بود که رهبری این سید بزرگ را به عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای امت اسلامی یاد کردند و فرمودند شهید سید حسن نصرالله، شخص نیست بلکه یک راه، مکتب و ایدئولوژی است.

وی ادامه داد: ولایت پذیری شهید سید حسن نصرالله برای همه درس بزرگی است که ذوب در وجود مبارک رهبر معظم انقلاب بود.

قوی بودن راه علاج کشور

امام جمعه گناوه اقتدار نکته دیکر فرمایشات رهبری بود، تصریح کرد: اقتدار یک نسخه بسیار مهم برای ایران اسلامی است و رهب فرزانه انقلاب قوی شدن ایران را در همه حوزه‌ها لازم دانستند.

وی گفت: امروز کشور ما باید در همه حوزه‌ها قوی باشد و راه علاج کشور از دیدگاه رهبر معظم انقلاب قوی شدن است.

وی گفت: قوی شدن چه در حوزه علمی و در حوزه نظامی باید انجام شود، گفت: اگر در حوزه نظامی قوی نباشیم و قدرت بازدارندگی نداشته باشیم قطعاً دشمن باز چشم طمع و تجاوز به این دشمن دوخته است و باید در همه حوزه‌ها قوی باشیم.

وی کلید واژه دیگر فرمایشات رهبری را «جوان ایرانی» نام برد و گفت: امروز جوان ایرانی است که می‌تواند تحول آفرین و تحول ساز باشد و باید این سرمایه بزرگ و ملی را جدی گرفت، پرورش داد و به میدان آورد.

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور رئیس جمهور کشورمان در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران در این نشست مخصوصاً در رسانه‌های عذبی زبان بازتاب گسترده‌ای داشت و همگی این سخنان باصلابت رئیس جمهور کشورمان را بازتاب دادند.

وی با اشاره به عناوینی از سخنان رئیس جمهور در این نشست ادامه داد: نشان دادن تصاویر شهدای حمله اخیر رژیم صهونیستی در مجمع سازمان ملل توسط رئیس جمهور یک کار قابل تحسین بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: ما به نوبه خود از صلابت و اقتدار رئیس جمهور و نماینده ملت ایران اسلامی تقدیر می‌کنیم.

وی به فتح بزرگ اطلاعاتی وعملیاتی اخیر و دستیابی به یک ثروت اطلاعاتی وعملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و انتقال اسنادراهبردی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از این اقدام تقدیر کرد و گفت: این اطلاعات و اسناد که به دست سربازان گمنام امام زمان افتاده میلیون‌ها صفحه اطلاعاتی است که این حجم از اطلاعات یک ثروت اطلاعات عالی و یک حتی انتقال دانش محسوب می‌شود.