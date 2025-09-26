  1. استانها
تیم سیار انتقال خون در بیمارستان قدس پاوه مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان پاوه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان پاوه اظهار کرد: مردم شریف این شهرستان همواره در کارهای خیر و نوع‌دوستانه پیش‌قدم بوده‌اند و اهدای خون یکی از ارزشمندترین این اقدامات است که با یک قطره خون می‌تواند جان دوباره‌ای به بیماران نیازمند ببخشد.

وی افزود: در همین راستا تیم سیار انتقال خون استان روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان پاوه حضور خواهد داشت و این برنامه در محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون در این روز از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد شد و از عموم شهروندان دعوت می‌شود با حضور خود، بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را یاری کنند.

میرزاده با تأکید بر ضرورت همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان، خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به نجات جان بیماران، برای سلامتی خود فرد اهداکننده نیز مفید است و ما امیدواریم همچون گذشته مردم شریف پاوه استقبال پرشوری از این طرح داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: انتقال خون یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و حضور داوطلبانه مردم در این عرصه نشان از روحیه ایثار و فداکاری آنان دارد.

