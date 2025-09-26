مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان پاوه اظهار کرد: مردم شریف این شهرستان همواره در کارهای خیر و نوع‌دوستانه پیش‌قدم بوده‌اند و اهدای خون یکی از ارزشمندترین این اقدامات است که با یک قطره خون می‌تواند جان دوباره‌ای به بیماران نیازمند ببخشد.

وی افزود: در همین راستا تیم سیار انتقال خون استان روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان پاوه حضور خواهد داشت و این برنامه در محل اورژانس قدیم بیمارستان قدس برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: پذیرش داوطلبان اهدای خون در این روز از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد شد و از عموم شهروندان دعوت می‌شود با حضور خود، بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را یاری کنند.

میرزاده با تأکید بر ضرورت همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان، خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به نجات جان بیماران، برای سلامتی خود فرد اهداکننده نیز مفید است و ما امیدواریم همچون گذشته مردم شریف پاوه استقبال پرشوری از این طرح داشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: انتقال خون یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و حضور داوطلبانه مردم در این عرصه نشان از روحیه ایثار و فداکاری آنان دارد.