مهدوی ارفع: حزب الله در برابر فشارها تقویت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا مهدوی ارفع جمعه شب در اجتماع بزرگ نصر که با حضور کاروان یاران صمود بر روی عرشه ناو اقیانوس پیمای شهید عبدالله رودکی برگزار شد، با بیان مشترکات دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: دفاع مقدسی که در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت اقتدار و ایستادگی ۴۰ ساله ملت ایران را نشان داد.
وی افزود: پدران و نیاکان ما در شهرهای مختلف همچون شلمچه و طلائیه جان خود را فدای این انقلاب کردند و رمز پیروزی ما و آنها ایمان و وحدت بود؛ همانگونه که قرآن در جنگ احزاب میفرماید، وقتی همه دشمنان علیه مؤمنین متحد شدند، آنان با توکل به خدا و ایمان راسخ ایستادند و پیروز شدند.
درسهای نهجالبلاغه و روایت مقاومت
مهدوی ارفع با اشاره به حکمت امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه افزود: پیروزی صدر اسلام نه به خاطر تعداد و قدرت ظاهری، بلکه به دلیل ایمان راسخ بود. همین روحیه ایمان بود که فرماندهان بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی را در شب والفجر هشت به عبور از موانع سخت ترغیب کرد.
او تأکید کرد: که مقاومت، همواره بر پایه توکل به خدا و پایبندی به آرمانها استوار بوده و خواهد بود.
حزبالله لبنان قویتر از همیشه است
حجتالاسلام مهدوی ارفع گزارشی از وضعیت حزبالله لبنان ارائه داد و گفت: با شهادت سید حسن نصرالله، ساختار حزبالله نه تنها آسیب ندید بلکه تقویت شد؛ شیخ نعیم قاسم، با تدبیر و هوشمندی خود توانست حزب الله را در برابر فشارها حفظ و تقویت کند.
او افزود: حزبالله با حفظ سیاستهای خود، توانست جایگاه مردمی خود را مستحکم کند و در انتخابات شوراها بیش از ۷۰ درصد کرسیها را کسب کند.
قدرت انسجام و تولید داخلی در حزبالله
ارفع با بیان نمونههایی از قدرت و انسجام حزبالله گفت: در زمان بحرانهای بزرگ، حزبالله بیش از ۸۵ درصد نیازهای خود را در درون سازمان تولید میکند و وابسته به بیرون نیست. این نشاندهنده قدرت و خودکفایی این جریان است.
انقلاب اسلامی؛ تفکری فراتر از شخصیتها
حجتالاسلام ارفع در پایان گفت: انقلاب اسلامی ایران تفکری نهادینه شده و جاری است که به شخص یا مقام محدود نمیشود. همین تفکر است که جریان مقاومت و حزبالله را قویتر از همیشه نگه داشته است.
او تأکید کرد: حزبالله با حمایت بیش از دو میلیون نفر در لبنان و میلیونها هوادار، هیچگاه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی خلع سلاح نخواهد شد.
