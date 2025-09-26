قطعنامه چین و روسیه برای تعویق مکانیسم ماشه تصویب نشد+جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست شورای امنیت سازمان متحد برای رأی‌گیری در خصوص پیش‌نویس قطعنامه تعویق بازگشت تحریم‌های ایران آغاز شد.

انگلیس، آلمان و فرانسه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه تعویق بازگشت تحریم‌های ایران را به شورای امنیت ارائه کردند تا فرصت برای دیپلماسی فراهم شود.

این قطعنامه در رأی‌گیری شورای امنیت که ۱۵ عضو دارد، به دست کم ۹ رای و عدم وتو از جانب لندن، پاریس یا واشنگتن نیاز دارد.

رویترز مدعی شد که به گفته دیپلمات‌ها، در رای‌گیری امروز احتمالاً تعداد آرای ممتنع زیاد خواهد بود.

روسیه: تروئیکای اروپا بر اساس دروغ به ایران فشار وارد می‌کند

نماینده روسیه در شورای امنیت در سخنانی در این جلسه گفت: تروئیکای اروپایی بر اساس دروغ به ایران فشار وارد کرد، ایران قول اقدام مسئولانه داد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسید.

وی گفت: معتقدم که کشورهای اروپایی باید به جای تشدید تنش، لغو تحریم‌ها علیه ایران را تمدید کنند، آمریکا مقصر وضعیت کنونی در خصوص برجام است، از کشورهای اروپایی می‌خواهم به جای دامن زدن به تنش‌ها به تمدید رفع تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت بدهند، رأی‌گیری امروز آخرین فرصت برای تروئیکای اروپایی برای دستیابی به راه‌حل‌هایی است که برای همه رضایت‌بخش باشد.

چین: خروج آمریکا از برجام علت چالش‌هایی است که امروز می‌بینیم

نماینده چین در شورای امنیت نیز در سخنانی در این جلسه گفت: خروج آمریکا از برجام علت چالش‌هایی است که امروز می‌بینیم، پکن از پیشنهاد روسیه برای به تعویق انداختن مکانیسم ماشه به مدت شش ماه حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: ایران بارها صداقت، تمایل خود را برای همکاری و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای نشان داده است.

فرانسه: می‌خواستیم ایران گام‌های مشخصی بردارد، اما آنها امتناع کردند

نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت: ما تلاش‌های دیپلماتیکی را برای یافتن راه‌حلی که از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کند، انجام داده‌ایم، ما می‌خواستیم ایران گام‌های مشخصی بردارد، اما آنها امتناع کردند.

روسیه: ایران ثابت کرده، طرف عاقلی است

سپس نماینده روسیه در شورای امنیت نیز گفت: ایران ثابت کرده است که طرف عاقلی است و همانطور که در توافق قاهره اتفاق افتاد، تمایل خود را برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز کرده است، ایران تمایل خود را برای گفتگو ابراز کرد، اما واشنگتن امتناع ورزید. این دیپلماسی نیست، بلکه فریب و تقلب است.

وی گفت: ایران در طرح خود همه نگرانی‌ها را در نظر می‌گیرد و مایل به همکاری است.

قطعنامه تعویق را نیاورد

اعضای شورای امنیت پس از سخنان نمایندگان روسیه، چین و فرانسه، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق شش ماهه مکانیسم ماشه را تصویب نکردند.

چین ضمن ابراز تأسف از عدم تصویب قطعنامه تعویق تحریم‌های ایران از کشورهای اروپایی خواست که وارد مذاکراتی با حسن نیت با ایران شوند.

شواری امنیت با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق تحریم‌های ایران را رد کرد.