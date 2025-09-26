سی و دومین جشنواره تجسمی جوانان در ایستگاه پایانی؛ تندیسی که تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، شامگاه جمعه ۴ مهر در دانشگاه هنر پردیس باغ ملی برگزار شد.
این مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز شد و در ادامه گروه موسیقی برگزیده هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در رشته موسیقی دستگاهی به اجرای برنامه پرداخت.
تندیسهایی که بعد از ۲۲ سال تغییر کرد
در ابتدا، رضوان صادقزاده دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: حقیقت این است که جشنواره امسال از نظر نظم و شکوه کمنظیر بود. بهویژه با همکاری کیانوش غریبپور، شاهد طراحی تندیسهایی هستیم که فوقالعاده هستند. خوش به حال کسانی که این تندیسها را دریافت میکنند چون بعد از ۳۲ سال بالاخره موفق شدیم فرم و شکل تندیس را تغییر دهیم و چیزی ارائه کنیم که ماندگار باشد.
وی در ادامه ابیاتی از نظامی را قرائت و بیان کرد: این ابیات همیشه من را به یاد این موضوع میاندازد که دل را باید از ناخوبیها دور و به نور الهی روشن کرد.
دبیر جشنواره سی و دوم تجسمی جوانان همچنین بیان کرد: واقعاً تلاش خانوادههای عزیزان هنرمند جوان بسیار قابل تقدیر است؛ یک مادر چهار روز جشنواره، دختر کمتوان هنرمند خوشنویسی را با ویلچر برای حضور در کلاس احمد مازادی جابهجا میکرد و این تنها گوشهای از فداکاریها و سختیهایی است که هنرمندان و خانوادههایشان برای حضور در جشنواره متحمل میشوند. همین تلاشها و عشقهاست که جشنواره را زنده و پرشور میکند و ما نیز وظیفه داریم قدردان هنرمندان و خانوادههایشان باشیم.
در ادامه، جمال عربزاده رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر، بیان کرد: چهار روز جشنواره با وجود خستگیها برای ما تجربهای خوشایند بود و خوشحالیم که میزبان شما بودیم. من اولین بار در سال ۱۳۷۲ در این جشنواره شرکت کردم. این تجربه در انتخاب دانشگاه، دوستان و حتی مسیر حرفهای من تأثیر بسیاری داشت و در روند کاریام نقش مهمی ایفا کرد.
وی گفت: میزبانی این دوره از جشنواره تجسمی جوانان کار سادهای نبود اما برای ما ارزشمند بود و امیدوارم بار دیگر هم فرصت میزبانی از شما هنرمندان جوان در دانشگاه هنر فراهم شود.
عربزاده عنوان کرد: سطح جشنواره امسال نسبت به دورههایی که دیده بودم بالاتر بود و این موفقیت به دلیل حضور گرم و پرشور شماست.
روند معرفی برگزیدگان به بنیاد نخبگان تغییر کرد
سپس، ایزد امجدی مدیرکل دفتر پایش و شبکهسازی بنیاد ملی نخبگان گفت: سال گذشته در بجنورد وعده داده بودم که یک سال خوب پیشرو خواهیم داشت و خوشحالم اکنون در پایان این مسیر میتوانم بگویم الوعده وفا؛ سالی پربار در کنار اساتید گرانقدر و هنرمندان جوان داشتیم و امروز شاهد برگزاری رویدادی فوقالعاده، پویا و موفق هستیم.
وی بیان کرد: سال گذشته برگزیدگان رتبه یک جشنواره بهطور مستقیم به بنیاد نخبگان معرفی و از تسهیلات بنیاد بهرهمند میشدند اما در این دوره فرآیند دقیقتری تعریف شده و برگزیدگان فرصت پیدا میکنند در سامانه بنیاد ثبتنام کنند و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند. البته این ارزیابی ارتباطی به آثار هنری ندارد، چرا که داوری آثار بر عهده اساتید هنری است و بنیاد در این حوزه ورود نمیکند.
امجدی عنوان کرد: ما شاخصههای دیگری داریم که در فراخوانهای بنیاد توضیح داده خواهد شد. این جشنواره و ادارهکل هنرهای تجسمی یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ما در این مسیر هستند. اگر هنرمندان جوان در این دوره بتوانند همکاری خود را با بنیاد آغاز کنند، تا ۲ سال از حمایتهای بنیاد بهرهمند خواهند شد تا توانمندیهای خود را ارتقا دهند. پس از آن نیز دوباره مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی گفت: من همواره در جمع جوانان این ۲ نکته را یادآوری میکنم؛ اول اینکه برگزیدگان جشنواره تازه در ابتدای مسیر قرار دارند و نخبگان واقعی همان اساتیدی هستند که امروز در ردیف نخست نشستهاند. شما صاحب استعداد برتر هستید اما راهی طولانی پیشرو دارید. نکته دوم اینکه حتماً با ادبیات فارسی عجین شوید.
نکاتی در باب اهمیت هنر از زبان سرپرست معاونت هنری
در بخش بعدی مراسم، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ، گفت: متأسفانه برخی هنگام سخنرانی تنها به بیان زندگینامه خود میپردازند، در حالی که باید به مخاطب اندیشید و من تلاش میکنم کوتاه و مختصر صحبت کنم. در باب مقوله هنر باید بگویم که داشتن چنین موهبتی افتخاری بزرگ برای شما هنرمندان است و ارزش آن کمتر از هیچ مقوله دیگری نیست. اولین اثر هنر این است که هنرمند را در طول تاریخ زنده نگه میدارد.
وی تصریح کرد: از هنرمندانی که اثری خلق کردهاند، پس از قرنها همچنان با نام و احترام یاد میشود. همین جاودانگی هنر است که حتی کشور و حاکمیتی را که از آن حمایت کرده ماندگار میسازد. دومین امتیاز هنر قدرت ارتباط آن با مخاطب است. زبان هنر از خطابه تأثیرگذارتر است. سومین ویژگی هنر، احترام ذاتی به هنرمند است. حرمت هنرمند ذاتی است و حتی پس از درگذشت او نیز نامش با احترام برده میشود.
سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ درباره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان بیان کرد: یکی از نکات مثبت این دوره انتخاب شعاری منطقی و معقول بود. هویت ایرانی از افتخارات ماست. ایران دارای تمدنی غنی است و باید به این پیشینه عظیم تاریخی افتخار کنیم و جدایی از این هویت امکانپذیر نیست.
وی عنوان کرد: یکی از حوزههایی که نسبت به هویت ایرانی بیشترین مسئولیت را دارد، حوزه هنر است. هنرمند وظیفه دارد با قلم، نقاشی، طراحی، عکاسی و همه ابزارهای هنری این هویت پایدار و توانمند را به نسلهای بعدی منتقل کند؛ بنابراین همه ایرانیان و بهویژه جامعه هنری در برابر هویت تاریخی و فرهنگی خود مسئول هستند.
برگزیدگان ششمین جشنواره دانشجویی نقاشی ژوکال
در ادامه مراسم اختتامیه، برگزیدگان ششمین جشنواره دانشجویی نقاشی ژوکال که به دلیل همزمانی با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار نشده بود، به شرح زیر اعلام شد:
نفرات اول تا سوم بخش اصلی جشنواره:
نفر سوم: میکا رحیموند
نفر دوم: دیبا صمدی
نفر اول: سارا کاظمی
برگزیدگان بخش نقاشی:
مریم نشاستهریز
حمیده اکبری و نگین نوری
برگزیدگان بخش دیجیتال:
صبا پشنگپور
ریحانه میرزایی
پارسا وکیلی
در ادامه مراسم، از ۲ استاد پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی؛ یعقوب امدادیان و غلامحسین زمردی تجلیل شد.
اعلام برگزیدگان سی و دومین جشنواره تجسمی جوانان
سپس، رضوان صادق زاده دبیر جشنواره، آیدین مهدیزاده مدیر کل هنرهای تجسمی، محمدعلی بنی اسدی، احمد مازادی، کیانوش غریبپور، جمال عرب زاده، احمد وکیلی، بهرام کلهرنیا، جمال رحمتی، بهنام صدیقی، احمد فتایی و محمد مهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری برای اهدای جوایز روی صحنه آمدند.
برگزیدگان سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به شرح زیر معرفی شدند؛
رشته گرافیک
برگزیده: متین اعتباریان از اصفهان
تقدیریها: ایمان تقوایی از البرز و آیسا فخاری از اصفهان
تشویقی: آرین ابوالقاسمی از اصفهان
رشته سرامیک
برگزیده: سیما سادات میرایی از تهران
تقدیریها: مهدیس محسنی فرد از تهران و آیدا عادلی مقدم از خوزستان
رشته رسانههای هنری جدید
برگزیده: نادیا کریمی از گیلان
تقدیر: یگانه کوشش از خراسان شمالی و رضا گازر از گلستان
رشته خوشنویسی
برگزیده: محمدتقی محرم زاد قوام از اردبیل
تقدیریها: محمد مهدی رضایی خواه از البرز و علیرضا کریمیان از فارس
تشویق: رضا بهرامجردی از کرمان
در این بخش، تقدیر ویژه از نرگس مریانجی از استان همدان انجام شد.
رشته طراحی
برگزیده: علی ابوالحسنی از تهران
تقدیر: آتنا چراغی از تهران و نازنین عبداللهی از قم
تشویقیها: علی مددی از استان مرکزی، سپنتا عابدی از سمنان و محمدامین پرورش از اردبیل
رشته تصویرسازی
برگزیده: عارف پاک منش از زنجان
تقدیریها: حانیه مرتضی زاده و مهدیه غرقی شفیع از تهران
تشویقیها: پارسا توانایی از فارس، مبینا موسی زاده از سمنان و غزاله قهرمانی از البرز
رشته نقاشی
برگزیده: کامیار پاشاوند از اردبیل
تقدیریها: ریحانه شکاری و علی حامدی از تهران
تشویقی: کیان فروتنی از تهران
رشته کاریکاتور
برگزیده: محمد عباسی از خراسان رضوی
تقدیریها: صائب ضیایی از مازندران و یارو رسولی از کردستان
رشته مجسمهسازی
برگزیده: امیر ایلاقی از تهران
تقدیریها: امین ایلاقی از تهران و سیده زهرا غیوررمزی از خراسان رضوی
رشته عکاسی
برگزیده: علی پاک فطرت از فارس
تقدیریها: مریم کیهانی از مازندران و شهراد متولی از اردبیل
رشته نگارگری
برگزیده: حدیثه دوستی از قزوین
تقدیری.ها: غزل قربانی از قزوین و صابر حلوانی از اصفهان
