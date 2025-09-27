۴۳ دانش آموز استان بوشهر برگزیده جشنواره فرهنگی هنری فردا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسنی توابع صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسابقات فرهنگی و هنری یکی از خاستگاه‌های هنری برای بروز استعدادهای دانش آموزان است که دانش آموزان بتوانند خود و آثار خلق شده خود را به معرض دید قرار دهند و همچنین در رشته‌های گروهی حس اعتماد بنفس و تمرین کار گروهی خود را بالا ببرند.

وی تصریح کرد: حضور پر رنگ دانش آموزان استان بوشهر در رشته‌های هنرهای نمایشی، آوایی، آفرینش ادبی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای تجسمی، ۴۳ دانش آموز توانستند مقام برگزیده و دو گروه نمایشی مقام شایسته تقدیر کشور را از آن خود کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: از همه دانش آموزان مقام اول تا سوم رشته‌های فرهنگی و هنری تا پایان مهرماه تجلیل خواهند شد.