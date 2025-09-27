 دوره‌ ملی«طرح طوبی» در زنجان برگزار می شود

معصومه کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح گفتمان‌سازی در حوزه عفاف و حجاب، از آغاز اجرای طرح طوبی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زنجان خبر داد و گفت: دوره‌ ملی «طرح طوبی» برای تربیت کنشگران عفاف و حجاب در زنجان برگزار می شود.

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی در حوزه عفاف و حجاب، فقدان بستر مناسب برای گفت‌وگو و تعامل مؤثر با نسل نوجوان و جوان است. عدم آشنایی برخی از کنشگران با شیوه‌های صحیح ارتباط‌گیری، موجب شده بسیاری از مباحثات در این حوزه یا نیمه‌کاره رها شود و یا به نتیجه مطلوب منجر نگردد.

کریمی با با بیان اینکه شورای راهبری بانوان تصمیم گرفت با طراحی و اجرای طرح طوبی، زمینه تربیت و توانمندسازی کنشگران را فراهم کند، افزود: این دوره با استقبال پرشور بانوان همراه بوده است؛ به‌طوری‌که تاکنون بیش از ۲۸۰ نفر از شهر زنجان و بیش از ۲۰ نفر از شهرستان‌های استان برای حضور در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مصاحبه‌های علمی و تخصصی از هفته آینده آغاز خواهد شد و پذیرفته‌شدگان نهایی، در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه در زنجان در نخستین دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح، ایجاد «فضای صمیمی برای گفت‌وگوهای عمیق و اقناعی» در حوزه حجاب است، خاطرنشان کرد: کنشگران پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود در فضایی به‌دور از تنش و با رویکردی اقناعی، چرایی، فلسفه و ضرورت حجاب را با بانوان و دختران جوان در میان گذاشته و زمینه نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف را در جامعه فراهم سازند.

کریمی افزود: دوره مذکور با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از ورود به «دانشگاه تخصصی مجازی عفاف و حجاب»، در طول ترم‌های آتی آموزش‌های تکمیلی را دریافت خواهند کرد و در پایان، موفق به اخذ گواهینامه معتبر می‌ شوند.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امید است با شکل‌گیری هسته‌های کنشگری فعال در استان زنجان، گام‌های مؤثری در راستای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب برداشته شود و این حرکت الگویی برای سایر استان‌ها قرار گیرد.