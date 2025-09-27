  1. دانش و فناوری
تاکید وزیر ارتباطات بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی

وزیر ارتباطات بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره‌گیری حداکثری از توان بومی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، از غرفه شرکت فرابین بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردها و توانمندی‌های این شرکت در حوزه تجهیزات ارتباطی و زیرساختی قرار گرفت.

در این بازدید، علی اکبر تدین، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان فرابین، در گفت‌وگویی با وزیر ارتباطات اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی موجود در فرابین، امکان تأمین کامل نیازمندی‌های USO وزارت ارتباطات با محصول بومی در داخل کشور فراهم است.

وزیر ارتباطات نیز ضمن ابراز خرسندی از توانمندی‌های این شرکت دانش‌بنیان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره‌گیری حداکثری از توان بومی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی تأکید کرد.

این بازدید با ارائه گزارش کارشناسان فرابین درباره محصولات جدید و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت ادامه یافت.

