  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده هلن

مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده هلن

شهرکرد-مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: آتش‌سوزی رخ‌داده در محل گود خونی، منطقه حفاظت‌شده هلن، با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و مشارکت مردم در کمتر از ۲ ساعت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در این باره گفت: با تلاش محیط‌بانان و همراهی ارزشمند مردم محلی و ایجاد آتش بر در پیرامون آتش، حریق در همان ساعات اولیه تحت کنترل قرار گرفت و از گسترش آن به سایر عرصه‌های طبیعی جلوگیری شد.

وی گفت: این حادثه نشان داد که همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای یگان حفاظت و جوامع محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از زیستگاه‌های طبیعی دارد.

کریمی افزود: خوشبختانه با اقدام سریع، خسارت گسترده‌ای به عرصه‌های طبیعی وارد نشد و بلافاصله پس از اطفا، عملیات پایش و بررسی وضعیت منطقه آغاز شد.

کد خبر 6603055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها