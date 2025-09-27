به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در این باره گفت: با تلاش محیطبانان و همراهی ارزشمند مردم محلی و ایجاد آتش بر در پیرامون آتش، حریق در همان ساعات اولیه تحت کنترل قرار گرفت و از گسترش آن به سایر عرصههای طبیعی جلوگیری شد.
وی گفت: این حادثه نشان داد که همکاری و همافزایی میان نیروهای یگان حفاظت و جوامع محلی نقش تعیینکنندهای در صیانت از زیستگاههای طبیعی دارد.
کریمی افزود: خوشبختانه با اقدام سریع، خسارت گستردهای به عرصههای طبیعی وارد نشد و بلافاصله پس از اطفا، عملیات پایش و بررسی وضعیت منطقه آغاز شد.
نظر شما