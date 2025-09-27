اهدای مجموعه ۹۰ جلدی کتب تاریخی به اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اظهار کرد: به همت سیدمحمد زمانی از اهالی فرهنگ‌دوست همدان، مجموعه‌ای ارزشمند شامل ۱۲ جلد کتاب چاپ سنگی، ۷ جلد کتاب چاپ سربی و ۷۲ جلد کتاب چاپی به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اهدا شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام فرهنگی افزود: کتاب‌های چاپ سنگی و سربی این مجموعه که عمدتاً به دوره قاجار تعلق دارند، گنجینه‌ای ارزشمند در حوزه‌های فقه، تفسیر قرآن، فلسفه و منطق، ادبیات و ادعیه را دربردارند که قدیمی‌ترین نسخه این مجموعه کتابی چاپ سنگی با عنوان حاشیه تهذیب المنطق اثر ملاعبدالله یزدی است که با تاریخ کتابت ۱۲۹۳ قمری، حدود ۱۵۵ سال قدمت دارد و نمونه‌ای ارزشمند از میراث مکتوب کشور به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: همزمان با این اهداء، فرآیند فهرست‌نویسی و بازیابی اطلاعات کتاب‌ها توسط کارشناسان سازمان آغاز شده است و به زودی اطلاعات کامل این منابع در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بارگذاری خواهد شد تا پژوهشگران و علاقه‌مندان بتوانند به سهولت از این منابع علمی و تاریخی استفاده کنند.

زارعی در پایان با قدردانی از اقدام ارزشمند سیدمحمد زمانی، خاطرنشان کرد: این‌گونه اقدامات فرهنگی نه تنها به غنای آرشیو ملی ایران می‌افزاید، بلکه زمینه‌ای برای پاسداری از میراث مکتوب و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

وی همچنین به رسالت مهم سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه حفاظت از کتب چاپ سنگی و سربی اشاره کرد و گفت: این منابع به دلیل آسیب‌پذیری بالا در برابر شرایط محیطی و گذر زمان، نیازمند نگهداری تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیجیتال‌سازی هستند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ایجاد زیرساخت‌های لازم، ضمن صیانت فیزیکی از این آثار، امکان دسترسی پایدار و ایمن پژوهشگران به نسخه‌های دیجیتال آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد؛ اقدامی که تضمین‌کننده ماندگاری این میراث ارزشمند در حافظه ملی است.