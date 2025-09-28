اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای المپیک به صف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، کمپ تیم های ملی فدراسیون میزبان مرحله ششم تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان است.

۲۲ بازیکن اردونشین این تیم روز شنبه (۵ مهر) وارد این کمپ شدند تا از امروز (یکشنبه ۶ مهر) تمرینات شان را آغاز کنند. این اردو تا ۱۴ مهر ادامه خواهد داشت.



اسامی اردونشینان تیم ملی فوتبال ناشنوایان و کادر فنی این تیم به این شرح است:

* رضا جدیری هراب (استان آذربایجان شرقی)

* محمد قائدی (استان اصفهان)

* اسماعیل عربلو (استان اصفهان)

* شاهین فصیحی (استان اصفهان)

* علی قهرمانی (استان اردبیل)

* حسین مصباحی (استان تهران)

* مصطفی مرادی (استان تهران)

* مهدی کرمعلی (استان تهران)

* محسن فرضی کاکاوند (استان تهران)

* حسن دشت بزرگ (استان خوزستان)

* عبدالمهدی هاموری (استان خوزستان)

* سینا صابری کیان (استان خوزستان)

* علی زینل وند (استان قم)

* میلاد محمدی (استان کردستان)

* ابوالفضل ملایی (استان گیلان)

* ایمان محبی آبکنار (استان گیلان)

* امیررضا حسن زاده (استان گیلان)

* علی سلیمی (استان مازندران)

* امیرحسین اسماعیلی (استان مازندران)

* نورالدین سلیمانی (استان هرمزگان)

* محمدرضا گلپایگانی (استان همدان)

* علی اکبر احمدوند (استان همدان)

* قادر تیموری (سرمربی)

* قادر دهقان (مربی)

* پژمان تقی بیک زاده(بدنساز)

* امیررضا رجبی (مربی دروازه بان ها)

* ابوالقاسم مسکینی (پشتیبانی)

* وحید امین اکبری (سرپرست)

* رحمان جوانمردی (آنالیزور)

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.