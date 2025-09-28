  1. استانها
  2. گیلان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

امینی: قاچاقچی لاستیک در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲ میلیارد ریالی قاچاقچی لاستیک به دلیل ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبار خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده ثبت نکردن انواع لاستیک قاچاق در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لاستیک قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، لاستیک قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

