امینی: قاچاقچی لاستیک در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده ثبت نکردن انواع لاستیک قاچاق در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط لاستیک قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، لاستیک قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.