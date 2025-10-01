امینی: نانوای متخلف در رشت ۹۶ میلیون تومان محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان مبنی بر کم‌فروشی و گران‌فروشی در یک واحد صنفی نانوایی در سطح شهر رشت، پرونده این تخلف تشکیل و به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.

وی با بیان اینکه مستندات لازم برای اثبات تخلف از سوی متصدی نانوایی ارائه نشد، افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، تخلف این واحد صنفی محرز شناخته شد.

امینی گفت: بر همین اساس، رأی به نصب بنر تخلف برای اطلاع‌رسانی عمومی در محل نانوایی صادر و متصدی این واحد صنفی به پرداخت ۹۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین با تأکید بر تداوم بازرسی‌ها در سطح بازار استان خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی متخلف، طبق قانون با برخورد جدی و بدون اغماض مواجه خواهند شد.