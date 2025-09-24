  1. استانها
  2. گیلان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۸

امینی: قاچاقچی برنج در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از یک میلیارد ریالی برای ثبت نکردن برنج در سامانه جامع انبارها در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز به پرونده ثبت نکردن برنج در شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

