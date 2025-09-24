امینی: قاچاقچی برنج در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز به پرونده ثبت نکردن برنج در شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.