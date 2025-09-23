محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی یک شرکت تعاونی متخلف در رشت

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده عرضه خارج از شبکه گوشت قرمز در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده برای شرکت ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۰ میلیون ریال محکوم کرد.