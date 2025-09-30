  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

آغاز پیگیری برای احداث مرکز جامع توانبخشی و پد بالگرد در اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه - مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه از پیگیری راه‌اندازی مرکز جامع توانبخشی، انبار امدادی و پَد بالگرد در اسلام‌آبادغرب با همکاری فرمانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار اسلام‌آبادغرب از آغاز برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید خدمات امدادی و توانبخشی در این شهرستان خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه خدمات توانبخشی اظهار کرد: اسلام‌آبادغرب به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان نیازمند مرکز جامع توانبخشی است و این موضوع در دستور کار هلال‌احمر قرار دارد.

وی افزود: ایجاد یک انبار و مجموعه امدادی بزرگ در این شهرستان با هدف پشتیبانی از عملیات‌های استان ضروری است که خوشبختانه با حمایت فرمانداری و تخصیص اعتبار از کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، این طرح در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.

یگانه با اشاره به قرار گرفتن اسلام‌آبادغرب در مسیر اصلی زائران اربعین حسینی، تأکید کرد: استقرار یک پَد بالگرد در این شهرستان برای پوشش عملیات‌های امدادونجات ضرورت دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده، این طرح نیز در دستور اقدام قرار گرفته است.

