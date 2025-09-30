به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار اسلام‌آبادغرب از آغاز برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید خدمات امدادی و توانبخشی در این شهرستان خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه خدمات توانبخشی اظهار کرد: اسلام‌آبادغرب به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان نیازمند مرکز جامع توانبخشی است و این موضوع در دستور کار هلال‌احمر قرار دارد.

وی افزود: ایجاد یک انبار و مجموعه امدادی بزرگ در این شهرستان با هدف پشتیبانی از عملیات‌های استان ضروری است که خوشبختانه با حمایت فرمانداری و تخصیص اعتبار از کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، این طرح در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.

یگانه با اشاره به قرار گرفتن اسلام‌آبادغرب در مسیر اصلی زائران اربعین حسینی، تأکید کرد: استقرار یک پَد بالگرد در این شهرستان برای پوشش عملیات‌های امدادونجات ضرورت دارد و با پیگیری‌های انجام‌شده، این طرح نیز در دستور اقدام قرار گرفته است.