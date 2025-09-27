  1. ورزش
  کشتی و وزنه برداری
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

مهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی شد

اعضای مجمع فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی برای چهار سال آینده به مهرعلی باران چشمه رای اعتماد دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های رودخانه‌ای و کشتی پهلوانی صبح امروز شنبه پنجم مهرماه به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سالن استادفارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

مهرعلی باران‌چشمه با ۴۹ رای از ۵۰ آرای اعضای مجمع برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ‌و کشتی پهلوانی انتخاب شد.

در این مجمع، مهدی ‌علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به نمایندگی از این نهاد و کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نیز حضور داشتند.

