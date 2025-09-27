به گزارش خبرنگار مهر، گروه فن آوا امروز صبح در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ پس از ۲۲ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ از لوگوی جدید خود رونمایی کرد که میتوان گفت هویت بصری جدید فنآوا در راستای رویکرد جدید گروه فنآوا و ریبرندیگ این گروه طراحی شده است.
نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ فرصتی ایجاد کرده تا محصولات، خدمات و حوزههای کسبوکاری جدید گروه فنآوا معرفی شوند که به همین منظور گروه فن آوا باتوجه به رویکرد جدید خود و شعار نمایشگاه الکامپ ۲۸ (سرمایهگذاری هوشمند، توسعه پایدار)، خدمات، محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه هوشمندسازی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری ارائه میکند.
مدیرعامل گروه فن آوا در خصوص رونمایی از هویت بصری جدید گروه فن آوا به سابقه بیش از دو دهه فعالیت گروه در حوزههای مختلف اقتصادی و فناوری اشاره کرد و گفت: این مجموعه تاکنون با راهاندازی حدود ۱۰ شرکت دارای مجوز رسمی، نقش مؤثری در توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوری ایفا کرده است.
وی افزود: در دو سال گذشته، با بررسیهای صورتگرفته توسط اساتید و کارشناسان این حوزه و با توجه به تغییرات سریع در نیازهای کشور و شرایط بازار، بازنگری جامعی در رویکردها و ساختار گروه انجام شده است. تمرکز بر فناوریهای مالی (فینتک)، بهرهگیری از بسترهایی مانند پیامرسانهای داخلی و خارجی و شناسایی ظرفیتهای نوآورانه از جمله محورهای اصلی این تحول به شمار میرود.
زندوکیلی در پایان گفت: فعالیتهای نوینی که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفتهاند، به صورت تدریجی در نمایشگاههای تخصصی رونمایی خواهند شد. زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای اجرای این طرحها فراهم شده و هدف اصلی آن، بهرهبرداری حداکثری از این پتانسیلها در جهت منافع اقتصادی سهامداران و فعالان کسبوکار است.
به گزارش مهر، فنآوا فعالیت تخصصی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سال ۱۳۸۱ آغاز کرده و در حال حاضر بیش از ۱۲ شرکت زیرمجموعه دارد. این شرکت تا ششم مهر ماه ۱۴۰۴ در سالن ۳۸ نمایشگاه بینالمللی الکامپ حضور دارد و بازدیدکنندگان میتوانند از ساعت ۹ تا ۱۶ از غرفه فنآوا بازدید کنند.
