۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

هویت بصری جدید گروه فن‌آوا در الکامپ ۲۸ رونمایی شد

گروه فن‌آوا در سومین روز بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ از لوگوی جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فن آوا امروز صبح در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ پس از ۲۲ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات در بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ از لوگوی جدید خود رونمایی کرد که می‌توان گفت هویت بصری جدید فن‌آوا در راستای رویکرد جدید گروه فن‌آوا و ری‌برندیگ این گروه طراحی شده است.

نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ فرصتی ایجاد کرده تا محصولات، خدمات و حوزه‌های کسب‌وکاری جدید گروه فن‌آوا معرفی شوند که به همین منظور گروه فن آوا باتوجه به رویکرد جدید خود و شعار نمایشگاه الکامپ ۲۸ (سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار)، خدمات، محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه هوشمندسازی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری ارائه می‌کند.

مدیرعامل گروه فن آوا در خصوص رونمایی از هویت بصری جدید گروه فن آوا به سابقه بیش از دو دهه فعالیت گروه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فناوری اشاره کرد و گفت: این مجموعه تاکنون با راه‌اندازی حدود ۱۰ شرکت دارای مجوز رسمی، نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری ایفا کرده است.

وی افزود: در دو سال گذشته، با بررسی‌های صورت‌گرفته توسط اساتید و کارشناسان این حوزه و با توجه به تغییرات سریع در نیازهای کشور و شرایط بازار، بازنگری جامعی در رویکردها و ساختار گروه انجام شده است. تمرکز بر فناوری‌های مالی (فین‌تک)، بهره‌گیری از بسترهایی مانند پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه از جمله محورهای اصلی این تحول به شمار می‌رود.

زندوکیلی در پایان گفت: فعالیت‌های نوینی که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته‌اند، به صورت تدریجی در نمایشگاه‌های تخصصی رونمایی خواهند شد. زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها فراهم شده و هدف اصلی آن، بهره‌برداری حداکثری از این پتانسیل‌ها در جهت منافع اقتصادی سهام‌داران و فعالان کسب‌وکار است.

به گزارش مهر، فن‌آوا فعالیت تخصصی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سال ۱۳۸۱ آغاز کرده و در حال حاضر بیش از ۱۲ شرکت زیرمجموعه دارد. این شرکت تا ششم مهر ماه ۱۴۰۴ در سالن ۳۸ نمایشگاه بین‌المللی الکامپ حضور دارد و بازدیدکنندگان می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۶ از غرفه فن‌آوا بازدید کنند.

