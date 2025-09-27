به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در مراسم زنگ و جشن آغاز هفته گردشگری در دبیرستان صدیقه کبری خرم‌آباد ضمن تبریک این روز به فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری، بر ضرورت توجه به گردشگری پایدار یا گردشگری سبز تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری در سال جاری با عنوان، «گردشگری و تحول پایدار»، گفت: این نوع گردشگری با کاهش اثرات منفی بر محیط‌زیست و جوامع محلی، به رونق اقتصادی مناطق کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در ایران، به‌ویژه در استان لرستان، بیان داشت: ایران به لحاظ تنوع زیستی، جانوری، و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در دنیا سرآمد است.

حسن‌پور، به ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد به‌عنوان بیست و نهمین اثر ایران در چهل و هفتمین کمیته میراث جهانی یونسکو اشاره کرد و آن را گواهی بر قدمت و غنای فرهنگی این سرزمین دانست.

وی از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه با همکاری سپاه پاسداران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این کاوش‌ها بتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ کهن استان لرستان و ایران ارائه دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از برگزاری تور آشناسازی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به گردشگری در غارهای شش‌گانه دره خرم‌آباد در طول هفته گردشگری خبر داد.

حسن‌پور، عنوان کرد: با طرح سه پرسش مرتبط با غارهای دره خرم‌آباد و تاریخ باستان‌شناسی منطقه، به دانش‌آموزانی که پاسخ صحیح دادند، جوایزی اهدا کرد.