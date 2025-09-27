برگزاری دوره آموزشی و تخصصی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در نظام بانکی و ضرورت ارتقای سطح دانش، مهارت و آمادگی کارکنان در مواجهه با چالشهای حقوقی و نظارتی و انواع جرایم و تهدیدهای داخلی و خارجی بانکی، دورههای مستمر آموزشی تخصصی با عنوان «پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی درسطح تمامی بانکها در شهر تهران» توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: این دورههای آموزشی با هدف ارتقا توانمندیهای تخصصی و عملیاتی بازرسان، کارشناسان حراست و حقوقی، رؤسای شعب، معاونین و کارکنان بانکها برگزار گردیده و طی آن به بررسی جامع موضوعات مرتبط با آسیب شناسی، پیشگیری، کشف و مقابله با جرایم و تخلفات در حوزههای مختلف بانکی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه شهریورماه، ۱۵ دوره آموزشی با همکاری مدیریت عالی و مدیریت آموزش و بازرسی بانکها در بانکهای صنعت و معدن، سپه، گردشگری، ایران زمین، ملت، خاورمیانه و تجارت برگزار شده است و صدها نفر از بازرسان، کارشناسان حقوقی، کارشناسان حراست، کارشناسان انتظامات، مدیران شعب، معاونین و کارمندان شعب در این دورهها شرکت نمودهاند.
نیکوکار افزود: سرفصلهای مهمی که در این دورهها آموزش داده شده است شامل، مفاهیم حقوقی مرتبط با جرایم و تخلفات بانکی، پیشگیری از جرایم و تخلفات رایانهای، شناسایی روشها و ابزارهای نوین پیشگیری از فساد و تخلفات در سیستم بانکی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پایان گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و نقش کلیدی کارکنان بانکها در حفظ سلامت و امنیت نظام بانکی کشور، و وجود بیش از ۲۴ هزار شعبه و باجه بانکی در سطح کشور و نیز حضور بیش از ۲۰۰ هزار پرسنل در سیستم بانکی، شرکت در این دورهها برای تمامی مخاطبان یاد شده امری مفید و تأثیر گذار است.
