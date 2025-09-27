https://mehrnews.com/x398hQ ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ کد خبر 6603427 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰ خروج هیاتهای دیپلماتیک از صحن سازمان ملل تاییدی بر انزوای اسرائیل است کارشناس اسرائیلی می گوید که خروج دسته جمعی هیاتها هنگام ورود نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ایستادن او در جایگاه سخنرانی سازمان ملل تاییدی بر انزوای این رژیم است. کد خبر 6603427 کپی شد مطالب مرتبط شمار شهدای خبرنگار در جنگ غزه به ۱۹۷ نفر رسید پیام «اسماعیل هنیه» به مناسبت روز وفاداری به روزنامهنگار فلسطینی لکه ننگ جنایت کشتار خبرنگاران دامن رژیم صهیونیستی را خواهد گرفت برچسبها غزه جنگ غزه رژیم صهیونیستی سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نتانیاهو
