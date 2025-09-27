  1. بین الملل
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

خروج هیات‌های دیپلماتیک از صحن سازمان ملل تاییدی بر انزوای اسرائیل است

خروج هیات‌های دیپلماتیک از صحن سازمان ملل تاییدی بر انزوای اسرائیل است

کارشناس اسرائیلی می گوید که خروج دسته جمعی هیات‌ها هنگام ورود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ایستادن او در جایگاه سخنرانی سازمان ملل تاییدی بر انزوای این رژیم است.

