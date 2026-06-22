۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان فهرج مسدود شد

مسعود طبیب‌زاده، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و اجرای تکالیف قانونی طرح تعادل‌بخشی، شناسایی و مسدودسازی چاه‌های فاقد مجوز با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان فهرج شناسایی و مسدود شده است تا از برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آید.

طبیب‌زاده، از هوشمندسازی مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: به منظور کنترل دقیق میزان برداشت و پیشگیری از تخلفات احتمالی، دستگاه‌های کنتور هوشمند بر روی تمامی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری بخش کشاورزی در این شهرستان نصب و راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره امور منابع آب فهرج به اقدامات سلبی و بازدارنده در این حوزه اشاره کرد و افزود: علاوه بر انسداد چاه‌های غیرمجاز، یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان توقیف و برق ۵ حلقه چاه غیرمجاز نیز با هدف جلوگیری از تداوم فعالیت غیرقانونی، قطع شده است.

وی با بیان اینکه امنیت آبی خط قرمز اداره امور منابع آب است، تصریح کرد: در راستای برخورد قانونی با متخلفان، ۳۷ فقره حکم قضایی در زمینه تخلفات منابع آبی اخذ شده است که روند اجرای آن‌ها با قوت ادامه دارد.

طبیب‌زاده، ضمن تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از منابع پایه، خاطرنشان کرد: حفظ سفره‌های زیرزمینی نه تنها برای نسل امروز، بلکه برای پایداری کشاورزی و معیشت آینده منطقه حیاتی است؛ لذا از کشاورزان و بهره‌برداران تقاضا داریم در چارچوب قانون، همکاری لازم را با مجموعه امور منابع آب داشته باشند و از هرگونه اقدام خودسرانه در برداشت آب خودداری کنند.