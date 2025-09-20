بخشی از باند دوم محور جاده ای جهرم–قیروکارزین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس و مسئولین استانی، پنج کیلومتر از باند دوم محور جهرم - قیروکارزین افتتاح شد.
محمد مهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در مراسم با بیان اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است، گفت: طول کل محور جهرم – قیر در حوزه شهرستان جهرم ۲۵ کیلومتر است که از این میزان تاکنون ۱۰ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و امروز نیز ۵ کیلومتر دیگر افتتاح شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی مابقی این محور نیز پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز شده و هماکنون در دست اجرا قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: محور جهرم- قیر یکی از مسیرهای ارتباطی مهم در جنوب استان به شمار میرود و تکمیل باند دوم آن نقش بسزایی در ارتقای ایمنی، کاهش تلفات و تصادفات جادهای، کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ایفا خواهد کرد.
عبداللهی گفت: در دو سه ماه گذشته مبلغ پنج همت قرارداد در حوزه پروژههای راهسازی بسته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس تصریح کرد: این حمایتها زمینه تسریع در اجرای پروژهها، افزایش ایمنی و رفاه شهروندان و توسعه پایدار منطقه را فراهم میکند.
