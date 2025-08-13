به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی معتمد در برنامه «روزیِ نو» گفت: این طرح با هدف تقویت اقتصاد روستا، بهبود معیشت کشاورزان و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات تازه و باکیفیت اجرا می‌شود.

به گفته وی، اختلاف قیمت میان محصولی که کشاورز به بازار عرضه می‌کند و قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد، رو به افزایش است و اجرای این طرح، با حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم کالا، این شکاف را کاهش خواهد داد.

معتمد با اشاره به اینکه ساختارهای سنتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه کشاورزی نیست، گفت: «روستا بازار» به عنوان نماد این تحول، امکان اتصال مستقیم تولیدکننده به بازار و ارائه کالای سالم و با قیمت واقعی به مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.

وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی با نظارت بر تعاونی‌های مردم‌نهاد، بستر لازم برای مشارکت روستاها و تولیدکنندگان را ایجاد کرده است.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اماکن و زمین‌های مورد نیاز را با قیمت کارشناسی در اختیار تولیدکنندگان و تعاونی‌ها قرار دهند. وی گفت: تا پایان امسال ۵۰۰ روستا بازار راه‌اندازی می‌شود و این تعداد تا پایان دولت به سه هزار بازارچه خواهد رسید.

معتمد تأکید کرد: این بازارها به‌صورت زنجیره‌ای و با حفظ مالکیت کشاورزان ایجاد می‌شوند و سازمان تعاون روستایی نقش نظارتی بر روند فعالیت آنها را برعهده دارد. این طرح از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ آغاز شده و سرمایه‌گذاری بر اساس زیرساخت‌های موجود انجام می‌شود.