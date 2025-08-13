  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۴

روستا بازار؛ پیوند مستقیم کشاورز و مصرف‌کننده

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه هزار روستا بازار در سراسر کشور تا پایان دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی معتمد در برنامه «روزیِ نو» گفت: این طرح با هدف تقویت اقتصاد روستا، بهبود معیشت کشاورزان و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات تازه و باکیفیت اجرا می‌شود.

به گفته وی، اختلاف قیمت میان محصولی که کشاورز به بازار عرضه می‌کند و قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد، رو به افزایش است و اجرای این طرح، با حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم کالا، این شکاف را کاهش خواهد داد.

معتمد با اشاره به اینکه ساختارهای سنتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه کشاورزی نیست، گفت: «روستا بازار» به عنوان نماد این تحول، امکان اتصال مستقیم تولیدکننده به بازار و ارائه کالای سالم و با قیمت واقعی به مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.

وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی با نظارت بر تعاونی‌های مردم‌نهاد، بستر لازم برای مشارکت روستاها و تولیدکنندگان را ایجاد کرده است.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اماکن و زمین‌های مورد نیاز را با قیمت کارشناسی در اختیار تولیدکنندگان و تعاونی‌ها قرار دهند. وی گفت: تا پایان امسال ۵۰۰ روستا بازار راه‌اندازی می‌شود و این تعداد تا پایان دولت به سه هزار بازارچه خواهد رسید.

معتمد تأکید کرد: این بازارها به‌صورت زنجیره‌ای و با حفظ مالکیت کشاورزان ایجاد می‌شوند و سازمان تعاون روستایی نقش نظارتی بر روند فعالیت آنها را برعهده دارد. این طرح از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ آغاز شده و سرمایه‌گذاری بر اساس زیرساخت‌های موجود انجام می‌شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
