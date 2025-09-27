شتاب در توسعه فیبر نوری و هوشمندسازی معادن؛ خراسان جنوبی پیشتاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهارکرد: در این ایام هفته دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا و به ویژه سرداران استان را گرامی می داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: تأکید ویژه داشتم که در سفر به خراسان جنوبی عرض ارادتی محضر پدر سردار شهید کاظمی در روستای محل زندگی شام داشته باشم

هاشمی با تشکر از حسن مهمان نوازی مردم خراسان جنوبی در سفر یک روزه خود به استان بیان کرد: از استاندار و مدیران برجسته استان و نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف قدردانی می کنم.

وی با بیان اینکه در سفر به خراسان جنوبی بهره برداری از ۶۱ پروژه ارتباطی با مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شد، افزود: این آمار در قیاس با سایر استان ها بی شک پیشگامی ویژه ای دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اقدام ما در روستاها به واسطه نبود توجیهه اقتصادی از جنس گسترش عدالت است، افزود: ما مکلف هستیم روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به صورت با کیفیت به اینترنت متصل کنیم چرا که رونق گردشگری و افزایش بهداشت و..به این موضوع مرتبط است.

هاشمی گفت: بهبود کیفیت اتصال به اینترنت در روستاها موجب مهاجرت معکوس، رونق بوم گردی ها و گردشگری شده است.

وی افزود: به عبارت دیگر مجدد می گویم جنس کار ما از جنس اقدامات عدالت خواهرانه است و در خراسان جنوبی نیز این مهم را پیگیری می کنیم.

توسعه فیبر نوری و هوشمندسازی معادن از اولویت های دولت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه ارتباطات، اظهار کرد: جلسات مشترکی که در وزارت ارتباطات با استان‌ها برگزار می‌کنیم، با هدف دریافت نقطه‌نظرات مسئولان محلی و پیگیری میدانی موضوعات استانی است.

وی ادامه داد: این جلسات با محوریت استانداران محترم و همراهی فرمانداران برگزار می‌شود تا موضوعات مختلف هر منطقه به صورت جدی پیگیری و در مرکز دنبال شود.

هاشمی توسعه شبکه فیبر نوری را یکی از مأموریت‌های مهم دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود:یکی از سیاست‌های اصلی ما اتصال منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری است.

به گفته وی این طرح به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود و رضایتمندی مردم نیز در این بخش برای ما اهمیت ویژه دارد.

هاشمی در ادامه با اشاره به لزوم هم‌افزایی بخش‌های مختلف در مسیر رشد اقتصادی، گفت: اگر صحبت از رشد اقتصادی می‌کنیم، باید از ظرفیت صنایع و معادن به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فناوری می‌تواند ابزار مهمی برای بهره‌وری و هوشمندسازی معادن باشد و خراسان جنوبی در این زمینه مزیت رقابتی ویژه‌ای نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد.

وی عنوان کرد: دولت در بخش‌های ارتباطی و زیرساختی از این طرح‌ها حمایت خواهد کرد.

وزیر ارتباطات با قدردانی از تلاش مدیران استانی، خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه شده از عملکرد خراسان جنوبی نشان‌دهنده تلاش و موفقیت مدیران استان است و امیدواریم این توفیقات روزافزون باشد.

وی تأکید کرد: مردم خراسان جنوبی مردمانی سخت‌کوش، شریف و شایسته احترام هستند و ما در وزارت ارتباطات وظیفه داریم خدمتگزار آنان باشیم.