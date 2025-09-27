به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای از لغو روادید گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا بهدلیل شرکت در تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.
در این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا منتشر شده، ادعا شده است: روادید رئیس جمهور کلمبیا به دلیل تشویق نظامیان آمریکایی به نافرمانی و خشونت لغو خواهد شد.
گفتنی است که گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا و راجر واترز موسس انگلیسی گروه پینک فلوید پیشتر در تظاهرات حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایتهای صهیونیستهای اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه در میدان تایمز نیویورک شرکت کرده بودند.
در همین رابطه، رئیسجمهور کلمبیا همچنین اعلام کرده بود که فهرستی را برای ثبت نام از داوطلبانی که مایل به مبارزه برای آزادی فلسطین هستند، آماده خواهد کرد.
وی همچنین از تمایل خود برای شرکت در نبرد آزادسازی فلسطین خبر داده بود.
رئیس جمهور کلمبیا پیش از این گفته بود بیانیههایی که جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین را محکوم میکنند کافی نیست و برای مقابله با اشغالگری به زور نیاز است.
وی همچنین گفته بود که متهمان به نسلکشی در غزه باید دستگیر و به دادگاه کیفری بینالمللی معرفی شوند.
پترو در سخنان خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به نقش رئیس جمهوری آمریکا در کشتار مردم فلسطین به ویژه غزه پرداخت و گفت: ترامپ اجازه شلیک موشک به سوی کودکان، زنان و سالمندان در غزه را صادر میکند.
گفتنی است که دولت آمریکا با سوء استفاده از قرار گرفتن مقر سازمان ملل در این کشور، مقامات کشورهایی که به ادامه جنایتهای صهیونیستها اعتراض میکنند را لغو روادید کرده و یا محدودیتهایی را علیه آنها وضع میکند.
نظر شما