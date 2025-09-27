زلزله ۴.۶ ریشتری گمیشان تاکنون خسارتی گزارش نشده است

عبدالغفور غراوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر با عمق هشت کیلومتر در حوالی گمیشان رخ داد که باعث نگرانی ساکنان منطقه شد. این زلزله در فاصله ۲۱ کیلومتری گمیش‌تپه، ۳۴ کیلومتری بندرترکمن و ۳۶ کیلومتری سیمین‌شهر به وقوع پیوست.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: در پی این زمین لرزه نیروهای ما به صورت مستمر در حال رصد و پایش وضعیت پس‌لرزه‌ها و ارزیابی مناطق متأثر هستند و در آمادگی کامل برای پاسخگویی به هر گونه حادثه احتمالی قرار دارند.

وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از خسارات مالی یا جانی دریافت نشده و مردم باید ضمن حفظ آرامش، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت احساس هرگونه لرزش یا خطر، سریعاً به محل‌های امن مراجعه کنند.

غراوی اظهار کرد: مسئولان استان تاکید کرده‌اند که همکاری مردم و رعایت نکات ایمنی، بهترین راهکار برای کاهش خطرات احتمالی در این شرایط است و از شهروندان خواسته‌اند اخبار رسمی را دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.

وی افزود: با توجه به وضعیت لرزه‌خیزی منطقه، تیم‌های ارزیاب مدیریت بحران گلستان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز سریعاً وارد عمل شوند و امنیت و سلامت مردم را تضمین کنند.