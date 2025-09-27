کشف ۹۷ کیلو گرم تریاک قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی "شهید مریدی" شهرستان "رودان" روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی بندرعباس به رودان به یک دستگاه خودرو وانت بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: در این رابطه خودرو توقیفی به پارکینگ منتقل و یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان با بیان اینکه گسترش قاچاق مواد مخدر اثرات منفی بر جامعه دارد و امنیت جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.