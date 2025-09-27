  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

کشف ۹۷ کیلو گرم تریاک قاچاق در هرمزگان

کشف ۹۷ کیلو گرم تریاک قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان ازکشف ۹۷ کیلوگرم تریاک در ایست بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی "شهید مریدی" شهرستان "رودان" روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی بندرعباس به رودان به یک دستگاه خودرو وانت بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۹۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: در این رابطه خودرو توقیفی به پارکینگ منتقل و یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سردار جاویدان با بیان اینکه گسترش قاچاق مواد مخدر اثرات منفی بر جامعه دارد و امنیت جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6603754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها